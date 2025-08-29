Preview | Canvas City

Gamescom 2025 had een aantal leuke verrassingen voor ons team. Zo konden we enkele grote titels proberen als Resident Evil: Requiem, Sonic Racing Crossworlds en de nieuwe James Bond game van IOI Interactive. Maar naast de vanzelfsprekende titels die indruk op ons maakte, zijn er enkele games die minder bekend of groot waren, waar we ook erg gecharmeerd van werden, dit waren onder andere Davy X Jones, maar ook Canvas City.

Canvas City is een tactische game die zich afspeelt in het straatleven van Canvas City. in deze stad nemen de straatartiesten het op tegen het zittende regime die de stad onder druk houdt. We hebben een kleine beschrijving van de game al eerder gedeeld tijdens de aankondiging. Deze kun je hier teruglezen. Tijdens Gamescom 2025 kreeg ik een korte presentatie van de ontwikkelaars en mocht ik een half uurtje hands-on om zelf te ervaren hoe de game speelt.

Mario Rabbids meets Baldur’s Gate?

Zodra je Canvas City voor het eerst ziet denk je eigenlijk al heel snel te weten hoe de vork in de steel zit. Het ziet er uit als een Turn-Based RPG in dezelfde geest als Xcom en Mario Rabbids. En dat beeld klopt grotendeels ook wel. Het maakt gebruik van soortgelijke gevechtsarena’s en het werkt op basis van speelvlakken zoals een schaakspel. Het eerste oogopslag is wel enorm verraderlijk, want zodra je aan de slag gaat met de gameplay, merk je al snel dat het niet echt speelt zoals je bent gewend van Mario Rabbids of Xcom, maar speelt het meer als een combinatie van die twee met een vleugje Baldur’s Gate. Dat moet ik misschien even uitleggen.

In Canvas City kun je tijdens het spelen bewegen met je personages in beurten. Waar je normaal gewend bent om in een beurt eenmaal een aantal tegels te bewegen en vervolgens een actie uit te voeren, heb je veel meer vrijheid in deze game. Zo kun je zo vaak als je wilt (en kan) aanvallen, of acties uitvoeren in je beurt, en ook zo veel als je kan bewegen. Dit betekent niet dat je zomaar in één beurt het hele veld kunt afleggen. Net als in ieder soortgelijke game heb je een bepaald bereik. Dit bereik kun je vergroten tijdens je beurt door bijvoorbeeld trucjes uit te oefenen.

Het unieke aan Canvas City is dat het turn-based RPG is waarbij je tijdens de beurt al je mogelijkheden probeert te combineren en deze zo stijlvol mogelijk aan elkaar probeert te rijgen. Zo kun je er voor kiezen om over rails te grinden of om een gebouw op te skaten via een quarterpipe. Je kunt terwijl je de quarterpipe opgaat kiezen om een trucje te doen. Afhankelijk van het gekozen trucje, krijg je extra bereik voor je totale bewegingsvrijheid in de beurt, of energiepunten die je nodig hebt voor het uitdelen van aanvallen, of het genezen van je teamgenoten. Door tijdens je beurt zoveel mogelijk interactie op te zoeken met de omgeving, krijg je meer actiepunten en mogelijkheden om je te verplaatsen. Hierdoor is de beste route naar je vijand niet altijd de kortste route, maar vaak juist de route met de meeste obstakels, omdat je hier bonussen van krijgt die je in dezelfde beurt nog kunt inzetten.

Even proberen

Mijn beperkte tijd met de game gaf me een goede indruk van wat er op je te wachten staat in Canvas City. Er zijn meerdere soorten personages en soorten classes met eigen specialiteiten. Deze kun je zelf samenstellen via je eigen thuisbasis in een garage die je verder nog kunt aankleden met verdiensten van gewonnen wedstrijden.

In de korte tijd dat ik speelde vond ik het wel lastig om de bepaalde classes te herkennen. Waar je in dit soort games normaal erg uitgesproken personages hebt met eigen krachten (Magiër met een hoed en gewaad, archer met pijl-en-boog, krijger met harnas en zwaard), smelten de classes in Canvas City in stijl een beetje samen. Zo is ieder personage wel uniek, maar wist ik tijdens het spelen niet zo direct of de muzikant juist goed is in verre afstandsaanvallen, of juist in het genezen van mijn teamgenoten. Dit kan goed komen omdat ik de personages niet heb leren kennen via verhalende cutscenes of dialogen en eigenlijk gewoon direct in een gevecht werd gezet.

Qua stijl en vibe is de game erg uniek. Het is een nieuwe smaak binnen de genre en een frisse wind die hopelijk zorgt voor veel bekijks. De stijl spreekt mij erg aan en doet me een beetje denken aan een menselijke variant van Splatoon. De game wordt op dit moment ontwikkeld voor PC en Nintendo Switch, maar de kans is aanwezig dat de game ook nog voor andere platformen (Xbox en PlayStation) wordt aangekondigd.

Voorlopige conclusie

Waar ik uitzonderlijk interesse heb in dit soort games (Mario Rabbids bijvoorbeeld), spreekt Canvas City mij aan. Het pakt een bekend blauwdruk, maar maakt hier iets heel unieks van en iets wat we nog niet eerder hebben gezien in het genre. Dit zorgt voor nieuwe tactieken, gameplaymogelijkheden en een hele frisse wind binnen het genre. Ik kijk er dan ook naar uit om te zien hoe deze game zich langzaam ontwikkeld tot wat de ontwikkelaars voor ogen hebben, want wat ik tot nu toe heb gezien, ziet er al fraai uit en het speelde ook echt wel lekker. Het was wel even wennen, omdat echt even iets nieuws is, maar daar mee experimenteren, nodigt me des te meer uit om er opnieuw in te duiken.