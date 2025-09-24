Battlefield 6 toont story trailer

Battlefield 6 rolt veel hoofden hun kant op met de laatste trailers, beta events en press previews. Nu, tijdens Sony’s State of Play van 24 september 2025, laten we meer zien van de story en singleplayer gameplay!

Wij speelden laatst al de closed en open beta events die EA klaar had gestoomd voor Battlefield fans. Nu is het tijd voor meer over de story in een splinternieuwe trailer vanuit DICE en EA. In de trailer zien we alles van jets tot gekke actie sequences.

Step into Dagger 13, an elite squad of Marine Raiders, determined to stop Pax Armata in Battlefield 6’s single-player campaign. Storm the beaches of Gibraltar, take to the streets of Brooklyn for intense gunfights, perform a HALO jump into enemy territory, destruction, scale, and tight squad play shape every choice.

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober 2025 voor PS5, Xbox Series en PC. Ga jij de game spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!