Review | Everybody’s Golf: Hot Shots

Everybody’s Golf: Hot Shots maakt een verrassende comeback op PlayStation 5, pc en Nintendo Switch. Een terugkeer die niemand had zien aankomen na het verdwijnen van Sony’s Japan Studio, de ontwikkelaar die de franchise ruim twintig jaar lang droeg en af en toe een hole-in-one sloeg op de PlayStation-consoles.

Voor het eerst is Everybody’s Golf niet gebonden aan de PlayStation console. Er is enorm veel veranderd sinds de laatste Everybody’s Golf titel uit 2017 en 2019. PC-ports van Sony-titels zijn geen uitzondering meer en hier en daar een Nintendo Switch versie zien we zelfs ook al. Dit keer zien we ook dat PlayStation niet zelf aan het roer zit, maar dat Bandai Namco de game heeft ontwikkeld en ook heeft uitgegeven. Dit is dan ook niet de eerste Japan Studio’s game die Bandai Namco voorziet van nieuw leven en waarschijnlijk ook niet de laatste. Waar we tenslotte allemaal naar benieuwd naar zijn is het volgt: Weet Bandai Namco het voor elkaar te krijgen om dezelfde charme te verwikkelen in deze enorme niche, maar toch uitgesproken franchise?

Hot Shots!

Ongeveer 5 jaar na de release van Everybody’s Golf 6 verschijnt de nieuwste hoofdlijn binnen de serie. Wij hebben de game gespeeld op de PlayStation 5 om toch een beetje dat gevoel van thuiskomen te houden. Alhoewel ik Everybody’s Golf 6 niet veel heb gespeeld, heb ik me kostelijk vermaakt en avonden gespendeerd in de VR spin-off die 2 jaar later in 2019 verscheen voor de PlayStation VR. Ik hoopte dan ook heel stiekem op een kleine VR2 mode in Everybody’s Golf: Hot Shots, maar we weten allemaal dat Sony ondertussen doet alsof dat ding helemaal niet bestaat.

Waar het dus een VR2 Mode mist, biedt de game je voor de rest enorm veel verschillende manieren om te spelen. Je kunt kiezen uit meerdere singleplayer modi, maar ook online modi om samen met vrienden of andere spelers tegen een balletje aan te tikken. Hot Shots speelt hierin ook een beetje in op de vreemde markt die is ontstaan voor krankzinnige multiplayer golf-titels. Dit doet het met de Wacky mode die je willekeurige elementen toevoegt aan het spel zoals tornado’s, exploderende golfballen en meer. Dit is vooral leuk als je online speelt, aangezien je dit voornamelijk doet voor het lachen en niet zo zeer om je golfskills op de proef te stellen, waar de rest van de game zich toch wel aan toe wijdt.

Everybody’s Golf: Hot Shots is een typisch arcadische golfgame met alles wat je er van verwacht. Zo werkt het golfen met meters die je op een bepaalde manier moet vullen. Timing en precisie zijn hierbij belangrijk, maar ik was verbaasd in hoe ver Hot Shots in gaat op alle golf mechanics. Zeker voor een arcade titel, zit er verrassend veel diepgang in de manier waarop alle systemen werken en samenwerken. Zo zijn er verschillende manieren van spelen en kun je alternatieve meters gebruiken die de gameplay iets aanpast. Er zijn zoals je wel weet verschillende soorten golfclubs en ballen. De game geeft je automatisch een aanbevolen club voor de slag die je moet gaan maken, maar je kunt hier van afwijken, al wordt het dan lastiger om de bal goed te raken.

De basis in orde

Zodra je de game opstart, zie je eigenlijk gelijk dat het een Everybody’s Golf titel is, het speelt en voelt gelijk vertrouwd aan. Dit is namelijk geen remaster of remake, maar echt een volwaardig nieuw deel binnen de franchise. Het heeft dezelfde kleurrijke uitstraling, dezelfde cartoonachtige personages als voorgaande delen en het speelt min of meer zoals je het kent. De velen verschillende game modi, zoals trainingen, een soort van verhaalmode, een mode met uitdagingen en zelfs simpele wedstrijden tegen NPC of tegen elkaar. Het zit er allemaal in en het geeft je de indruk dat het een contentrijke game is waar je urenlang plezier van gaat hebben.

De basis zit er dus goed in. Het duurt echter niet heel erg lang voordat je door hebt dat de variatie wat ver te zoeken is. Veel banen waar je op speelt lijken erg veel op elkaar en de grootste verschillen zitten hem eigenlijk alleen maar op het einde waar de helling bij het putten de grootste uitdaging blijft. Hierdoor is de Wacky mode eigenlijk al snel het leukst, omdat deze voor de variatie zorgt in de vrij eentonige manier van spelen.

Wat mij verder stoorde, is het feit dat de computergestuurde tegenstanders al vanaf het begin heel erg willekeurig zijn in hun prestaties. Zo verloor ik de eerste wedstrijd in World Tour echt gigantisch, maar het verhaal voorafgaand suggereerde dat ik als groentje tegen een superster zou spelen, dus ik dacht bij mezelf: “Ah, dit hoort zo. Ik moest deze wedstrijd verliezen”, om er vervolgens achter te komen dat ik opnieuw moest beginnen, omdat ik helemaal niet moest verliezen. De tweede poging versloeg ik de tegenstander met gemak en speelde hij veel slechter dan de eerste keer. Bij de volgende tegenstanders merkte ik eigenlijk hetzelfde, waardoor het niet voelt alsof je tegen een steeds betere tegenstander moet golfen, maar steeds afhankelijk bent van willekeur, wat ik enorm jammer vind.

Vernieuwd maar niet verbeterd

Everybody’s Golf is toegankelijker dan ooit met een release op PlayStation 5, PC en Nintendo Switch. Daarmee zet de franchise een stap naar een nieuwe generatie, al voelt het resultaat vooral aan als een bekende Everybody’s Golf, maar dan in 4K. De game speelt responsief, soepel en nodigt telkens weer uit voor “nog één rondje”. Toch wringt er iets. Op een grote 4K-tv oogt het beeld scherp, maar de stijl en detaillering blijven achter. Vooral de omgevingen en personages missen charme: waar eerdere delen levendige en karaktervolle golfers boden, zijn de personages in Hot Shots vlak en levenloos. Ook de omgevingen ogen eentonig en minder uitgesproken dan voorheen. Ik gok dat het grotendeels te maken heeft met het feit dat de game ook soepel moet draaien op de Nintendo Switch, met minimaal verschil tussen de looks in beide versies.

De komst van gastpersonages zoals Pac-Man zijn een leuke toevoeging, maar je mist daarentegen wel andere iconische PlayStation-figuren die we in eerdere delen zagen verschijnen. Bandai Namco lijkt die trend in ieder geval door te pakken met gastpersonages. Laten we hopen dat Pac-Man niet de laatste is!

Verdict

Everybody’s Golf: Hot Shots is een vermakelijke, toegankelijke en verslavende titel dat trouw blijft aan de basis van de franchise. Toch brengt het weinig nieuws: de vernieuwing ontbreekt en buiten de hogere resolutie oogt het nauwelijks beter dan eerdere delen. Voor PlayStation-veteranen voelt het daardoor eerder als herhaling dan als vooruitgang. Maar speel je op pc of Nintendo Switch, dan is dit wél een prima kans om kennis te maken met de serie en een solide potje arcadegolf te beleven.