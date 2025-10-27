Crash Bandicoot maakt spectaculair debuut op Netflix

Een van onze favoriete karakters uit de 90’s maakt zijn sprong naar Netflix! Volgens nieuwe informatie werkt de streaminggigant namelijk aan een Crash Bandicoot-animatieserie, geproduceerd door hetzelfde team achter Sonic Prime.

De serie wordt ontwikkeld door WildBrain Studios, bekend van onder andere Carmen Sandiego, Johnny Test en natuurlijk Sonic Prime, dat drie seizoenen lang te zien was op Netflix. Met hun ervaring in kleurrijke, energieke animatie lijkt Crash in goede handen.

Crash Bandicoot begon in 1996 als exclusieve titel voor de originele Sony PlayStation, ontwikkeld door Naughty Dog, het team achter klassiekers als Uncharted en The Last of Us. De avonturen van Crash, zijn zus Coco en de gestoorde Dr. Cortex groeiden al snel uit tot een icoon van de PlayStation-geschiedenis. Na de eerste trilogie en spin-offs zoals Crash Team Racing verdween Crash een tijdje naar de achtergrond, tot hij in 2017 terugkeerde met de razend populaire N. Sane Trilogy en later Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Details over het verhaal of de stemacteurs van de Netflix-serie zijn nog geheim, maar het project lijkt de eerste keer te worden dat Crash écht zijn eigen show krijgt. Eerder verscheen hij al kort in Skylanders Academy, waar hij werd ingesproken door Eric Rogers en later Rhys Darby, maar nu lijkt hij eindelijk de hoofdrol te pakken.

Netflix zet de laatste jaren vol in op videogameverfilmingen. Na successen als Arcane (League of Legends), Castlevania en de Tomb Raider– en Splinter Cell-series, richt het platform zich nu ook op jongere kijkers met projecten als Minecraft en Clash of Clans, en daar komt Crash Bandicoot dus binnenkort bij.

Wanneer de serie precies uitkomt, is nog niet bekend, maar de hype is al begonnen.

Ga jij kijken als Crash Bandicoot straks zijn eigen Netflix-serie krijgt? Laat het ons weten in de reacties!