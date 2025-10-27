Halo komt volgend jaar naar de PlayStation 5

Het moment is aangebroken. Alhoewel, het moment gaat aanbreken, maar het moment waarop de bevestiging is gekomen, is aangebroken. Halo komt officieel naar de PlayStation 5 en dat doet het met een remake van de aller eerste game in de franchise.

Halo: Campaign Evolved (ja, dat is echt hoe het heet), is de remake van de campagne mode van Halo: Combat Evolved. De Unreal Engine 5 remake die in 2026 verschijnt bevat dus enkel een campagne mode, maar dat betekent niet dat je niet samen kunt spelen.

Voor het eerst mogen spelers aan de slag met de campaign van de eerste game in co-op. Je kunt de game met vier man spelen in online co-op, of lekker ouderwets met zijn tweetjes op de bank in lokale co-op. Verder bevat de game een nieuwe sprint-mogelijkheid, die je ook uit kunt zetten als je een purist bent.

De campaign biedt bovendien een aantal extra’s missies die zich afspelen vóór de gebeurtenissen uit het eerste verhaal. We krijgen in 2026 dus een primeur. Nieuwe locaties, nieuwe vijanden en nieuwe personages. Nog vóór het moment waarop de Master Chief zijn zintuigen test aan het begin van de originele game. Hoe gaan ze dat doen? Het zal mij benieuwen.

Spelers mogen in Halo: Campaign Evolved aan de slag met negen extra wapens die niet te gebruiken waren in originele game. Dit zijn wapens die pas in latere delen speelbaar waren, zoals de Energy Sword en de Battle Rifle. Spelers kunnen ook voor het eerst in deze campaign de Wraith tank besturen en vijandelijke voertuigen hijacken. Ook een feature die pas in latere delen werd geïntroduceerd.

Op de PlayStation 5

Naast een release op Xbox en PC, is dit de eerste game binnen de franchise die verschijnt op de PlayStation 5. Executive Producer Damon Conn vermeld dat ze graag het verhaal vanaf het begin vertellen aan nieuwe spelers. Dit is dus de reden waarom we alweer een heruitgave van deel 1 krijgen, in plaats van Halo 6 (of 7). Vanuit hier kijken ze hoe ze de de nieuwe fans mee kunnen nemen in het alsmaar groeiende verhaal van Halo.

“We wanted to start where it all began, with the original campaign that defined Halo,” legt Conn uit. “Starting here means people that have never played the game before will be able to understand the story from the very beginning, and that can help us chart a course forward with new Halo stories.”

Xbox heeft nog extra informatie onthuld over de game via een uitgebreide blogpost. Het belangrijkste hebben we denk ik wel voor je samengevat, maar wil je nog even verder lezen? Check dan hier de link en bekijk hier beneden nog even zo’n 13 minuten aan gameplay.