State of Play Japan komt er aan op 11 november

Onverwachts kondigt PlayStation een nieuwe State of Play aflevering aan. Deze draagt opmerkelijk de ‘Japan’ subtitel. Deze State of Play is dan ook volledig in het Japans ingesproken, maar is voor ons in het westen gelukkig wel voorzien van Engelse ondertiteling. State of Play Japan duurt meer dan veertig minuten en geeft ons een blik op games die worden ontwikkeld in Japan, maar maakt ook ruimte voor games die in elkaar worden geknutseld in andere Aziatische landen. We krijgen tijdens deze aflevering updates over games in ontwikkeling, maar vast ook nieuwe aankondigingen.

Tune in Tuesday at 2pm PT | 5pm ET for State of Play Japan, a special broadcast curated for gamers in Japan and Asia. This episode is broadcast in Japanese with English subtitles https://t.co/o4bu46gzrw pic.twitter.com/iLwpOdLgJs — PlayStation (@PlayStation) November 10, 2025

State of Play Japan wordt op 11 november om 23:00 lokale tijd uitgezonden via het YouTube kanaal van PlayStation.

Over Aziatische games gesproken. Aanstaande vrijdag verschijnt de gratis Chinese RPG; Where Winds Meet, die onder andere speelbaar is op PlayStation 5.