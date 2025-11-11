Review | SteelSeries Arctis Nova 7 (Gen 2)

Een poosje geleden hebben we de SteelSeries Arctis Nova 3P eens goed bekeken. Nu heeft SteelSeries nóg een nieuw product op de markt gebracht, namelijk een revisie van de wel bekende Arctis Nova 7.

SteelSeries staat al een tijdje bekend om hun prijs-kwaliteit verhouding, maar ook inclusiviteit. De nieuwe Arctis Nova 7 (Gen 2) is een headset die vrijwel elke basis covert, van hardcore gamer tot alledaags muziekliefhebber.

Waarbij meerdere headsets meer gefocust zijn op het gaming aspect, is gaming voor de Arctis Nova 7 maar slechts één onderdeel. Laten we eens gaan kijken!

Comfort op nummer één

Zoals we laatst al zagen bij de Arctis Nova 3P, hanteert SteelSeries ook voor de Arctis Nova 7 (Gen 2) dezelfde stijl. Het enige dat verandert voor het oog ten opzichte van de eerste iteratie headset is de optie voor één nieuwe kleur, zoals hier beneden.

Het logo is wederom weer aanwezig op de earcups, en krijgen we een uitschuifbare microfoon ter beschikking in plaats van een afneembare. Persoonlijk vind ik dit fijn, zo hoef je niet constant op te letten of de microfoon-ingang niet vol zit met stof of kruimels.

Wat de Arctis Nova 7 (Gen 2) heel fijn maakt, is het comfort. De headset voel ik na een tijdje gewoon niet meer op m’n hoofdzitten, desondanks zijn gewicht van 325 gram. Het “skelet” van de headset is gemaakt van staal waar de headset zijn robuustheid vandaan haalt, het uiterlijk is gemaakt van duurzaam kunststof van hoge kwaliteit wat tegen een stootje kan.

De oorkussens zijn uitgerust met AirWeave Memory Foam die zich na een korte tijd goed naar je hoofd vormen. Dit zorgt ervoor dat er een goede seal is rondom je oren, zo dat het geluid niet weg kan “bloeden”. Ook helpen de oorkussens met de algemene clamping force van de headset. Deze is goed maar zeker niet te sterk, hierdoor krijg je geen last van je oren of hoofd tijdens het dragen van de headset.

Tevens zitten in beide earcups twee volume wieltjes verwerkt. Via het wieltje in de linker earcup verstel je de algemene volume, het wieltje in de rechter earcup geeft je de mogelijkheid om je sidetone (je eigen stem) aan te passen. Dit kan tamelijk handig zijn, maar zelf zie ik het meer als overbodige luxe. Beide volume wieltjes hebben geen tactile click bij het verstellen waardoor je soms eventjes het juiste niveau moet zoeken.

Persoonlijk heb ik de sidetone altijd op één volume staan en zit ik er nooit mee te spelen. Ik had het zelf niet erg gevonden om de sidetone via de software of app éénmalig in te stellen.

Twee apparaten tegelijkertijd mét extra functionaliteiten

Één key feature van de SteelSeries Arctis Nova 7 (Gen 2) is namelijk zijn connectiviteit. Ook deze headset is te verbinden via 2,4 Ghz Wireless én Bluetooth, alleen dit keer met een twist. De Arctis Nova 3P Wireless had de functionaliteit om met één apparaat tegelijk te communiceren, waarbij de Arctis Nova 7 (Gen 2) het mogelijk maakt om met twee apparaten tegelijkertijd te functioneren.

Zo kun je de headset aansluiten op je pc of console met de USB-C Dongle die de 2,4 Ghz Wireless verbinding mogelijk maakt, en tegelijkertijd je Nintendo Switch of andere mobiele apparaat via Bluetooth.

Zoals alle producten van SteelSeries kun je via de SteelSeries GG software de extra functionaliteiten instellen naar jouw wens. Denk hierbij aan opties zoals een EQ’s, het gedrag van de headset bij gebruik van Bluetooth én de algemene instellingen zoals de Auto-Off functie.

Waar deze headset verschilt ten opzichte van de eerste iteratie van de Arctis Nova 7, is het feit dat de headset óók in te stellen is via de nieuwe SteelSeries Arctis Companion app. Hierbij hoef je de headset niet eerst te verbinden met je computer om hem in gebruik te nemen, maar kun je de initiële setup ook doen via je telefoon.

De headset werkt met on-board memory, waardoor je je ingestelde opties ook mogelijk worden op apparaten die het niet ondersteunen. Zo kun je een specifieke EQ instellen voor de Bluetooth connectiviteit voor muziek, terwijl je 2,4 Ghz Wireless functionaliteit een totaal ander geluidsrespons heeft.

Via de SteelSeries Arctis Companion app kun je uit vele presets kiezen; voor muziek, specifieke games of gewoon een algemene optie zoals “treble boost”. Via de app is het echter niet mogelijk om een eigen EQ-curve te maken, hiervoor dien je de SteelSeries GG software te gebruiken op je laptop of PC.

Presteert sterk, maar mist nét

Voor een headset van twee meier mag je wel verwachten dat deze goed presteert. Het is zeker geen budget-level headset, maar daarvoor krijg je wel een aantal items terug die handig van pas komen.

Net zoals de Arctis Nova 3P, zien we ook de 40mm Neodymium-drivers terug in de earcups. Deze hebben in fabrieksstand een prima geluid, met wat meer aanwezigheid in de low-mid frequentie. Natuurlijk is dat niet erg en kunnen we het geluid goed bijtweaken met de EQ. Hier beneden staat de EQ die ik heb toegepast op de headset om een neutraal geluid te krijgen, geschikt voor allerlei soorten content.

De Arctis Nova 7 (Gen 2) is tevens ook uitgerust met de nieuwe ClearCast Gen 2 microfoon. Deze microfoon kan door AI ondersteund worden als je gebruik maakt van de SONAR feature in de SteelSeries GG software. Hierdoor worden geluiden zoals keyboard geklik of het gekraak tijdens een snack-pauze verleden tijd. Ook kun je de microfoon een EQ geven om de kwaliteit nog meer te boosten.

Ten opzichte van de vorige generatie Arctis Nova 7, heeft de headset ook een verbeterde batterijduur gekregen. Van een 38-uur naar een stevige 50+ uur per levensduur bij het gebruik van 2,4 Ghz Wireless. Dankzij de USB-C geoptimalizeerde Fast Charge functie kun je de headset weer snel gebruiken. Zo heb je met een 15 minuten laadtijd al weer 6 uur aan levenssduur.

Wél heeft de headset één grote minpunt, dat is namelijk de afwezigheid van Active Noise Cancellation. Voor een headset van €200 had ik dit persoonlijk wel verwacht en vind ik het één klein beetje jammer. Dankzij de clamping force en de goede seal van de oorkussens vallen geluiden al enigszins goed weg, maar zullen nooit compleet wegvallen zoals bij Active Noise Cancellation. De ambience van een treinrit of een tripje in het vliegtuig is dus nog steeds hoorbaar tijdens het dragen van deze headset.

Verdict

De SteelSeries Arctis Nova 7 (Gen 2) is een sterke optie voor mensen die zoeken naar een headset die gefocust is op geluidskwaliteit en functionaliteit. SteelSeries gooit geen geld uit het raam door een onnodige RGB-functie toe te voegen, maar te focussen op de essentie van een headset.

De aanwezigheid van dual-functionality met twee apparaten tegelijkertijd is heel fijn, zo kun je twee apparaten tegelijk gebruiken zonder headset te hoeven wisselen. Wel mist de optie van Active Noise Cancellation, dat vind ik voor een headset van €200 ergens kwalijk en zeker een gemiste kans.

Check ook onze andere reviews van SteelSeries producten, zoals: SteelSeries Arctis Nova 3P of SteelSeries Apex Pro TKL (Gen 3).