Background

Tides of Annihilation laat Mirror Combat Trailer zien

Nieuws 4 Malvin Schuivens 20 november 2025

Tides of Annihilation

Tides of Annihilation zet Jennifer English wederom in een nieuwe badass rol en brengt flashy combat, ontzettend mooie graphics en een koor op de achtergrond voor extra spanning. 

Tijdens de Xbox Partner Showcase van 20 november 2025 laat Xbox een nieuwe trailer voor Tides of Annihilation zien. Deze game komt van Eclipse Glow Games, een nieuwe Chinese studio onder beheer van Tencent. In deze game zien we een dystopisch high-fantasy versie van London, geteisted door een eigenaardig mysterie en samen geclusterd met de buitenaardse realm van Avalon. Jij speelt als Gwendolyn, die samen met rivaal Lamorak in deze trailer vecht tegen Tyronoe. Check de trailer hier beneden!

Tides of Annihilation ziet er veelbelovend uit, maar we hebben nog geen datum voor de game. Wel weten we dat de game te spelen zal zijn op Xbox Series, Playstation 5 en PC! Zin in? Laat het ons weten!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation