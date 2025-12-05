Background

Wat is echt en wat is nep in When Sirens Fall Silent

5 december 2025

when sirens fall silent

Wil jij raadsels, puzzels en mysteries oplossen? Dat kan in When Sirens Fall Silent. Misschien wel een van de tofste game namen die ik in tijden heb gehoord. Tijdens de PC Gaming Show: Most Wanted 2025 wordt een eerst trailer voor deze game getoond. Check ‘m hier!

When Sirens Fall Silent laat in de onthulling al iets los over de personages en het verhaal. Het is namelijk een duistere psychologische thriller die zich afspeelt in jaren-90 Italië. Jij speelt als Mila, een agent die verstrikt raakt in een moord- en ontvoeringszaak. Het is aan jou om Mila gedurende het oplossen van deze zaak te redden van haarzelf, want het mysterie van de Sirens is er niet zomaar een.  Check de korte trailer hier beneden.

Ben jij klaar voor een gelaagd verhaal met mysterieuze personages, gedetailleerde gesprekken en toffe puzzels? Je kan de game nu alvast wishlisten op Steam!

