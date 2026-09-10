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Aflevering 22 | Superhelden: super of hype voorbij gevlogen?

Nieuws 8 Sam van de Ven 10 september 2026

Episode 22: Superhelden super of hype voorbij gevlogen?

In deze aflevering duiken Sam, Dave en Malvin in Marvel, DC en de vraag of de enorme superheldenhype van de afgelopen jaren inmiddels voorbij is. Voor sommigen voelde Avengers: Endgame als het perfecte einde van een tijdperk. Wat daarna kwam voelde steeds vaker als een omslag van kwaliteit naar kwantiteit, met een stortvloed aan films, series, nieuwe personages en multiverse-verhalen.

Superhelden, zijn ze dan toch echt passé?

Spider-Man: Brand New Day laat volgens ons juist zien dat er nog altijd enthousiasme is wanneer een verhaal en personage goed worden aangepakt. We bespreken Tom Hollands Spider-Man, The Punisher, Venom, Thunderbolts, Fantastic Four en de vraag of Marvel met Avengers: Doomsday en Secret Wars opnieuw richting kan vinden.

Daarbij kijken we kritisch naar Doctor Doom. Thanos werd jarenlang opgebouwd voordat Infinity War en Endgame verschenen. Kan Marvel hetzelfde gewicht geven aan Doom, of voelt het terughalen van Robert Downey Jr. vooral als een manier om oude hype opnieuw aan te wakkeren?

Ook de toekomst van de X-Men en het multiverse komen voorbij. Is een nieuwe generatie X-Men precies wat Marvel nodig heeft, of zijn we inmiddels klaar met tijdlijnen, varianten en oude personages die steeds opnieuw worden teruggehaald?

Aan de andere kant staat DC. We bespreken The Batman, Superman, The Penguin, Peacemaker, Lanterns en Clayface. DC lijkt momenteel misschien minder groot dan Marvel, maar roept bij ons juist meer nieuwsgierigheid op. Kan een donkerdere, rauwere aanpak de franchise onderscheiden van de MCU?

En natuurlijk bespreken we The Boys, een serie die jarenlang een frisse en veel hardere kijk gaf op het superheldengenre. Werkt die formule nog steeds, en hoe kijken we terug op het laatste seizoen?

Kortom: is superhero fatigue echt, of zijn we simpelweg slechte en formulematige superheldencontent moe?

De Hot Take van de week: ”Pokémon is de meest onderpresterende AAA-franchise”

Ben je het eens met onze analyses, tirades en geeking over superhelden en de bijbehorende trend? Laat het ons weten in de comments! Check ook onze andere podcast episodes om bij te blijven over de hypes en hysterie van tegenwoordig!

 

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Sam van de Ven

Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.

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