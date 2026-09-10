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PlayStation laat Physint vallen, Kojima kiest voor XBOX

Nieuws Jordy Gerritse 10 september 2026

Physint Hideo Kojima

Een van Hideo Kojima’s aanstaande projecten, Physint, verplaatst zichzelf naar de groene XBOX. PlayStation heeft in het voorjaar van 2026 de moeilijke beslissing moeten maken om zich terug te trekken uit de samenwerking. De teleurgestelde Hideo Kojima kiest voor XBOX als nieuwe partner.

PlayStation en Kojima waren twee handen op een buik. Nadat Konami en Kojima uit elkaar gingen, was PlayStation degene die Kojima opving en geloofde in zijn visie. De PlayStation uit dat tijdperk bestaat niet meer. Dat hebben we ondertussen al mogen ondervinden in verschillende belachelijke beslissingen. Daar hield het echter niet bij op. De band tussen Hideo Kojima en PlayStation lijkt nu ook zwakker dan het ooit is geweest. Naast OD is nu ook Physint in ontwikkeling onder de groene XBOX-vlag.

Naast Kojima reageren ook PlayStation en XBOX op het bericht via social media.

De reacties op het internet zijn zoals je verwacht. Fans zijn wederom boos op PlayStation voor de zoveelste blunder in de afgelopen periode. Ondertussen lijkt XBOX het beter te doen dan ooit. Asha Sharma, de nieuwe CEO van XBOX laat een frisse wind waaien waar iedereen tot nu toe plezierig in mee lijkt te stromen.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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