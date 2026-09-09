Mario Kart World krijgt gratis update – vanaf vandaag beschikbaar

Nieuws 6 Malvin Schuivens 9 september 2026
Er komen tien oude maps uit de originele Mario Kart games naar Mario Kart World. Sterker nog, de update is later vandaag al beschikbaar en is volledig gratis!
Door de free-roam in de base game van Mario Kart World konden spelers al bepaalde tracks zien, die je nog niet kon spelen. Nu, in deze gratis title update, kan dat dus wel. Tien nieuwe (oude) maps komen dus naar de game toe. Je kan deze in de Versus Mode spelen tegen anderen, of je vrienden. Denk hierbij aan maps als Choco Island 1 en 2. Propeller Rally en Turnip Rally worden de twee nieuwe routes die je kan nemen in de Knockout Tour modus.
De update is dus vanaf vandaag beschikbaar voor iedereen met de game. Het is versie 1.8.0, dus goed opletten of je een update krijgt! Check de trailer voor deze update hier beneden.
Tagged as:
1.8.0 Mario Kart World Nintendo Direct switch 2 Update
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Jordy Gerritse 9 september 2026
Malvin Schuivens 9 september 2026
Jordy Gerritse 9 september 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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