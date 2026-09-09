Mario Kart World krijgt gratis update – vanaf vandaag beschikbaar

Er komen tien oude maps uit de originele Mario Kart games naar Mario Kart World. Sterker nog, de update is later vandaag al beschikbaar en is volledig gratis!

Door de free-roam in de base game van Mario Kart World konden spelers al bepaalde tracks zien, die je nog niet kon spelen. Nu, in deze gratis title update, kan dat dus wel. Tien nieuwe (oude) maps komen dus naar de game toe. Je kan deze in de Versus Mode spelen tegen anderen, of je vrienden. Denk hierbij aan maps als Choco Island 1 en 2. Propeller Rally en Turnip Rally worden de twee nieuwe routes die je kan nemen in de Knockout Tour modus.

De update is dus vanaf vandaag beschikbaar voor iedereen met de game. Het is versie 1.8.0, dus goed opletten of je een update krijgt! Check de trailer voor deze update hier beneden.