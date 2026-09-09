Meccha Chameleon vandaag uit op Nintendo Switch 2

De bestverkopende Steam-game van de laatste paar weken is vanaf vandaag speelbaar op de Nintendo Switch 2. Nintendo liet de game even shinen tijdens de Nintendo Direct van 9 september 2026.

Competitief verstoppertje spelen? Dat is wat je in principe gaat doen in Meccha Chameleon. Deze partygame zet spelers als bewegend canvas in de omgeving en het is aan jou om je te verstoppen, maar ook te camoufleren. Dit doe je door je poppetje te verven en deze zo goed mogelijk te laten lijken op de omgeving om je heen. Het internet staat al helemaal vol met clips van deze game. Vanaf vandaag mogen ook Switch 2-spelers deze game gaan clippen, want de game is later vandaag verkrijgbaar via de eShop.

Meer over de Nintendo Direct? Check hier dan de klapper van de showcase: Kirby and the World Beyond.