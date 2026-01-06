Dragon Quest 7 Reimagined krijgt 7 januari een demo

Dragon Quest 7 Reimagined komt uit op 5 februari 2026, maar deze week kun je al aan de slag met de game op PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 en PC via de gratis demo. Al je voortgang uit de demo neem je mee naar de volledige game.
Er ligt ook een speciale beloning klaar voor spelers die savedata van de demo op hun systeem hebben staan zodra ze de volledige game gaan spelen. Spelers krijgen dan Maribel’s “Day Off Dress”. De demo is vanaf 7 januari speelbaar.
Benieuwd naar de openingsfilm van de game? Die kun je hier beneden ook alvast bekijken.
Square Enix is goed op weg met de Dragon Quest-serie. Terwijl iedereen nog geduldig wacht op Dragon Quest 12, hebben we kunnen genieten van HD-2D remakes van de eerste drie games. Hierdoor spelen ze als vertrouwd, maar met aanpassingen om het iets aangenamer te maken, met de grafische stijl uit games als Octopath Traveler. Benieuwd wat we van die eerste Dragon Quest-games dachten? Check hier dan onze recente review van Dragon Quest 1 + 2 HD-2D.
