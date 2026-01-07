CES 2026 | Dell gaat toch weer XPS laptops maken

Een jaar geleden kondigde Dell aan dat zij geen XPS modellen meer gaan maken. Sike! Want tijdens CES 2026 kondigt Dell een volledig nieuw ontwerp voor hun mainline model aan. De nieuwe XPS lijkt nog meer op de ultieme creator laptop voor Windows gebruikers en leent veel inspiratie van Apple’s Macbook Pro modellen.

Dell gaat met de nieuwe XPS namelijk voor een high-quality design, een beter interface, kleursterke displays en een beter geoptimaliseerde accuduur. De nieuwe XPS komt in zowel 14- als 16-inch en zal daarmee voor iedere gebruiker aansluiting vinden. Het nieuwe design zal namelijk unibody zijn, met materiaal als aluminium en Gorilla glass voor het paneel. Het is een minimalistisch en strak design dat Apple gebruikers bekend voor zal komen. Maar, dat is precies wat veel Windows gebruikers zoeken. Dell zocht de jusite balans tussen kracht en optimalisatie met zo min mogelijk compromissen. De nieuwe XPS zal namelijk gebruik maken van de nieuwe Intel Core Ultra Series 3, Intel Arc 12 Xe graphics en een body met focus op airflow en koeling. Over de batterijduur zijn ze nog vrij stil, maar ze geven wel aan dat de focus echt ligt op lang gebruik, wanneer jij als gebruiker daarvoor kiest. Ook is er gelet op de webcam, die nu 8 Megapixels en 4K resolutie ondersteunt. Qua schermpaneel krijgen we de keuzes tussen LCD tot 120Hz, met een variabele refresh rate zodat de accuduur optimaal blijft. Daarnaast is er een OLED optie voor sterke kleuren en gewoonweg een top schermkwaliteit.

De Dell XPS is nu beschikbaar in Amerika en zal ook hier snel gaan uitrollen. De laptop kost daar nu minimaal 2050 Dollar, maar zal hier net iets duurder uitvallen. Wat vind jij van deze nieuwe richting?