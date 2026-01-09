Background

CES 2026 | AMD onthuld eerder gelekte 9850X3D processor

AMD heeft tijdens CES 2026 officieel de Ryzen 7 9850X3D aangekondigd, nadat deze al gelekt was geworden in Q4 van 2025. 

De nieuwe chip richt zich opnieuw volledig op gamers en zou de titel van snelste gamingprocessor ter wereld moeten verstevigen.

Hoewel de 9850X3D technisch sterk lijkt op zijn voorganger, heeft AMD één belangrijke upgrade doorgevoerd: een hogere maximale kloksnelheid. De processor kan nu pieken tot 5,6 GHz, een stijging van 400 MHz ten opzichte van de 9800X3D. Dat klinkt misschien als een kleine stap, maar voor games die sterk afhankelijk zijn van CPU‑snelheid kan dit een merkbaar verschil betekenen.

AMD 9850X3D op CES 2026

De rest van de architectuur blijft grotendeels hetzelfde. De chip beschikt opnieuw over 8 cores en 16 threads, een TDP van 120 watt, en vooral: 96 MB aan 3D V‑Cache, de technologie die AMD’s X3D‑processors zo populair maakt bij gamers dankzij hogere framerates in CPU‑gebonden titels.

Volgens het bedrijf levert de 9850X3D tot 27% hogere prestaties in 1080p‑gaming vergeleken met Intel’s Core Ultra 9 285K, gebaseerd op interne benchmarks over 35 games. Daarmee richt AMD zich duidelijk op esports‑spelers en gamers die maximale FPS willen behalen.

De processor verschijnt in Q1 2026, al heeft AMD nog geen exacte releasedatum of prijs gedeeld. Zo werd de chip ook totaal niet benoemd in de keynote, die overigens helemaal in het thema stond van A.I.

