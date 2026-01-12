The Division krijgt mogelijk spoedig een Definitive Edition

The Division is dit jaar 10 jaar oud. De game verscheen voor het eerst in maart 2016 en Ubisoft lijkt de grote verjaardag van de Tom Clancy klassieker niet zomaar te laten passeren. Zo werd een “Definitive Edition” poster van Tom Clancy’s The Division gesignaleerd op een evenement in Japan.

The Division: Definitive Edition zou zomaar eens spoedig aangekondigd kunnen worden. De franchise viert dit jaar haar tiende verjaardag en de viering is inmiddels al afgetrapt in The Division 2 met nieuwe personages, Year 8 content en een nieuwe Realism Mode, die de hele fundamentele gameplay-loop van de game volledig op de schop gooit.

Op de Japanse FPS Day Conventie is een banner gezien met daarop duidelijk de posert van het eerste deel en een Definitive Edition subtitel. Het Japanse Ubisoft account op X heeft al een video geplaatst waarin ze de tiende verjaardag aftrappen met in-game evenementen voor The Division 2. Ze geven hierin ook al aan dat dit nog maar het begin is van de festiviteiten.

Terug naar New York?

The Division was zijn tijd ver vooruit met onder andere de Dark Zone. Als we nu kijken naar de grote succesverhalen van onder andere ARC Raiders, zien we dat Ubisoft deze formule al veel eerder met veel succes implementeerde. De franchise draait op dit moment nog sterk verder met nieuwe content voor The Division 2. Verder weten we dat de mobiele spin-off: The Division Resurgence binnenkort speelbaar wordt en dat Ubisoft nog hard werkt aan een volwaardig derde deel.

Alhoewel zijn tijd ver vooruit, verschilde de uiteindelijke game aanzienlijk van het de getoonde beelden die we te zien krijgend tijdens E3. Ubisoft maakte het destijds nog een gewoonte om hun games er mooier en indrukwekkender uit te laten zien dan het uiteindelijke product. Desalniettemin werd de franchise een groot succes en zijn de getoonde E3 beelden vandaag de dag misschien wel mogelijk. Zien we dan eindelijk de originele visie in een Definitive Edition?