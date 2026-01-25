Review | beyerdynamics MMX 300 PRO

Audio wordt door beyerdynamics serieus genomen. De fabrikant van professioneel audio randapparatuur heeft recent een entree gemaakt in de gaming wereld. Geen poespas zoals RGB, alleen kwaliteit en performance waarvan je versteld staat.

Als iemand die in z’n vrije tijd bezig is met muziek en studio apparatuur, is beyerdynamics één van die merken die bekend klinkt. Toch was ik verrast omdat het bedrijf in 2024 en 2025 hun entree heeft gemaakt tot de gaming markt, iets waarvan ik niet op de hoogte was.

Een natuurlijke ontwikkeling zou je kunnen zeggen, want ten slotte is audio één van de belangrijkste dingen in gaming. Het kan namelijk bijdragen aan de immersiviteit van een game én tegelijkertijd je reactiesnelheid en inschattingsvermogen verhogen in competitive games.

Vanuit beyerdynamics hebben wij dan ook een aantal headsets mogen testen. In deze review kijken we naar de MMX 300 PRO, een headset die in 2024 is uitgekomen voor €299,-

Barebones maar zeer effectief

Zoals eerder al gezegd; beyerdynamics weet van audio af. Dat maakt de aanpak en focus bij deze headset ook totaal anders dan wat we zien bij “generieke” gaming headset.

De MMX 300 PRO is een bedrade headset die werkt met de standaard groene en roze 3,5mm plugs. Dit betekent dat je de headset op veel verschillende platformen kunt aansluiten dankzij de meegeleverde adapter die van twee plugs één maakt. Zo kun je de headset aansluiten op je controller, je Nintendo Switch 2, je telefoon én natuurlijk je computer of laptop. Alhoewel de verbinding via kabel is, kun je deze wél verwijderen uit de headset zelf. Ideaal voor als je hem opbergt of mee neemt op reis.

De headset heeft een strak, minimalistisch uiterlijk zonder enige vorm van RGB of opvallende accenten. Dat geeft hem een professionele uitstraling, maar het betekent ook dat er geen visuele personalisatie mogelijk is na fabricatie. Geen kleuropties, geen verwisselbare covers, geen subtiele designvarianten — wat je ziet is wat je krijgt. Wél is er een optie om je toekomstige headset te customizen op de website van beyerdynamics, hiervoor betaal je natuurlijk wel een extra prijs.

De headset houdt zich goed vast aan je hoofd en sluit hierdoor goed geluid van buiten af. De MMX 300 PRO is namelijk een over-ear model zonder Active Noise Cancellation (ANC). Toch houdt het geluid goed buiten dankzij een combinatie van alles. Zo sluit de afneembare earcushions goed aan op je hoofd en zijn ze ook nog gemaakt van een comfortabele velour.

Geluid waar je u van zegt

Het duidelijke verschil tussen een standaard gaming headset en een beyerdynamics hoor je direct zodra je de headset aangesloten hebt en op je hoofd zet. Laat de standaard 3,5mm‑plugs je niet afschrikken, want het geluid dat de STELLAR.45‑drivers produceren is écht van studio­kwaliteit. Deze dynamische drivers hebben een diameter van 45 mm, een impedantie van 48 ohm en een frequentiebereik van 5 tot 40.000 Hz, waardoor ze aanzienlijk meer detail en headroom leveren dan de doorsnee gaming headset.

Er is een hele goede balans tussen alle tonen, maar wat zeker opvalt, is de helderheid en het detail dat de drivers produceren. Tijdens mijn eerste test luisterde ik uitsluitend naar muziek; van EDM, pop, country én zelfs death metal kon ik niets anders zeggen dan “wow”. Zelfs op hoog volume — waar veel headsets hun zuiverheid verliezen — blijft de MMX 300 PRO indrukwekkend stabiel dankzij het gesloten over‑ear ontwerp.

Ook in games, waar deze headset uiteindelijk voor bedoeld is, stond ik versteld. De passieve isolatie van de gesloten behuizing helpt enorm bij het oppikken van subtiele geluiden, en de nauwkeurige plaatsing van audio maakt het veel makkelijker om vijanden te lokaliseren in shooters zoals Battlefield of Counter‑Strike. De headset wordt bovendien geleverd met een ruisonderdrukkende cardioïde microfoon met een microfoonarm van ongeveer 190 mm, waardoor je stem helder en gericht wordt opgepikt — ideaal voor competitieve communicatie.

Een competitive edge krijg je dus zeker weten; het is nog net niet cheaten. En dat alles in een robuuste, in Duitsland vervaardigde headset van slechts 314 gram, met zachte velours oorkussens en een 2,5 meter lange afneembare kabel voor maximale bewegingsvrijheid.

Kleine puntjes

Waar de MMX 300 PRO vrijwel alles goed doet zonder poespas, zijn er natuurlijk wel twee kleine puntjes waar ikzelf minimaal aan stoor.

Eén daarvan is de microfoon die permanent vastzit aan de headset. De microfoon is niet afneembaar, maar kun je wel omhoog klappen dankzij de genotchde draaimechaniek. Hierdoor kun je de microfoon verstellen hoe jij wilt, met voldoende flexibiliteit in de buigbare arm. Technisch gezien gaat het om een condensator‑microfoon met een cardioïde patroon, een frequentiebereik van ongeveer 30–18.000 Hz. Dat levert een prima zuiverheid op voor voice‑chat, maar verwacht geen broadcast‑niveau microfoonkwaliteit. De MMX 300 PRO werkt bovendien volledig analoog — geen A.I.-noise cancelling, geen DSP‑trucs, geen beamforming.

Wel is er een software suite van beyerdynamics beschikbaar voor PC waarmee je wat instellingen kunt aanpassen en een equalizer kunt toevoegen. Omdat de headset geen onboard memory heeft, gelden deze instellingen alleen op PC en niet op console. Console‑gebruikers zijn dus volledig afhankelijk van de standaard analoge output.

Het andere puntje is dat er geen extra’s in de doos zitten. Denk bijvoorbeeld aan een vervangende kabel of andere earcushions. Alhoewel het product van hoge kwaliteit is, kan er toch wel iets misgaan of simpelweg niet naar wens zijn. De headset is modulair genoeg om onderdelen te vervangen — oorkussens, hoofdband, kabel — maar alles zit achter een prijskaartje.

De meegeleverde kabel is een 2,5 meter lange analoge kabel. Voor console‑gebruik voelt zo’n lange kabel al snel onhandig, zeker als je dicht bij je controller zit. Mocht je een kortere kabel willen, dan kun je die op de website van beyerdynamic wel kopen… maar reken op een stevige prijs, want originele onderdelen van het merk zijn nooit goedkoop.

Verdict

De MMX 300 PRO is precies wat je van beyerdynamics verwacht: geen gimmicks, gewoon topgeluid. Muziek, films, games — alles klinkt strak, helder en supergedetailleerd. In shooters hoor je echt meer dan met een standaard gaming headset.

Er zijn wat kleine minpunten, zoals de vaste microfoon en het gebrek aan extra accessoires in de doos. Maar als je vooral gaat voor pure audio en een solide, minimalistisch ontwerp, dan is dit een van de beste bedrade headsets die je nu kunt kopen.