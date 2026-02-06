Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok lanceert 9 juli 2026

Ontwikkelaar Cygames kondigt gister tijdens de Nintendo Partner Direct aan dat Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok op 9 juli 2026 zal verschijnen voor de Nintendo Switch 2, Playstation 4/5 en PC!
Granblue Fantasy: Relink wordt enorm uitgebreid met een solo, co-op en multiplayer ervaring waarbij de cast gaat reizen naar een vergeten stukje in de lucht: Zegagrande Skydom. In dit stukje lucht-land (of hoe je het wilt noemen) kan je meerdere soorten content aangaan waaronder horde survival missions, uitdagende boss fights en casual quests en storytelling. In de screenshots en trailer hier beneden krijg je al een kleine sneak peak. Ook zien we de mogelijkheid voor een closed beta!
Although the Astral Lilith’s machinations lay thwarted, winds of change begin to stir within the Zegagrande Skydom. Strange beings called the “ragnalia” herald the end times. Mysterious gateways beckon would-be challengers into a realm of chaos. And even the mighty Beelzebub, with his wings of steel, descends upon Zegagrande.
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment