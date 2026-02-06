Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok lanceert 9 juli 2026

Ontwikkelaar Cygames kondigt gister tijdens de Nintendo Partner Direct aan dat Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok op 9 juli 2026 zal verschijnen voor de Nintendo Switch 2, Playstation 4/5 en PC!

Granblue Fantasy: Relink wordt enorm uitgebreid met een solo, co-op en multiplayer ervaring waarbij de cast gaat reizen naar een vergeten stukje in de lucht: Zegagrande Skydom. In dit stukje lucht-land (of hoe je het wilt noemen) kan je meerdere soorten content aangaan waaronder horde survival missions, uitdagende boss fights en casual quests en storytelling. In de screenshots en trailer hier beneden krijg je al een kleine sneak peak. Ook zien we de mogelijkheid voor een closed beta!