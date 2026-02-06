Speel nu de gratis demo van Monster Hunter Stories 3

Monster Hunter Stories 3 verschijnt op 13 maart 2026 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc, maar fans van de franchise kunnen nu al aan de slag met een gratis demo. De demo is beschikbaar op elk platform.

De gratis Monster Hunter Stories 3-demo geeft spelers toegang tot de eerste paar uren van de game. Spelers kunnen alvast een personage aanmaken, de eerste regio verkennen en een start maken met het verhaal. Er gelden enkele limieten voor de demo, zoals het maximaal te behalen level, het aantal monsties dat je kunt verzamelen en meer. Het beste nieuws is dat spelers de voortgang uit de demo mogen meenemen naar de volledige game.

Monster Hunter Stories

De Monster Hunter Stories-franchise speelt zich vanzelfsprekend af binnen het Monster Hunter-universum, maar speelt heel anders dan je gewend bent van de traditionele Monster Hunter-games. In deze Stories games speel je als een Rider en vecht je samen met je monsters (Monsties), tegen andere Monsties. Dit doe je om beurten, vergelijkbaar met Pokémon. Deze Monsties hebben ook ieder eigen elementen en typing, waardoor combat altijd werkt volgens het steen-papier-schaar-principe.

Over het tweede deel, dat inmiddels al bijna vijf jaar oud is, waren we razend enthousiast. Je kunt hier onze review teruglezen.