Anbernic brengt controller met schermpje uit

Sinds 7 februari 2026 kan jij voor 4 tientjes de Anbernic RG G01 bestellen. Deze nieuwe draadloze controller gaat de strijd aan met verschillende merken waaronder 8BitDo in prijs én features.

De Anbernic RG G01 kost minder dan 50 Euro en heeft daarnaast nog een scherm ook. Je kan de controller nu zelfs kopen met korting. De controller is verkrijgbaar in drie kleuren: Zwart, wit en geel. Hij wordt geleverd met twee extra thumbsticks, een lange USB-C kabel en natuurlijk de 2.4G dongle. Maar, je kan de controller ook via Bluetooth gebruiken. Waar de touchpad op een Dualsense te vinden is, vind je bij de Anbernic RG G01 een 2,5 inch IPS-scherm. Deze meet de hartslag, kan de triggers én joysticks kalibreren en je kan key-mapping aanpassen. Daarnaast kan je natuurlijk zien hoeveel batterij je controller nog heeft. Natuurlijk zien we een draaibare D-Pad, verstelbare triggers en de ABXY lay-out. Je kan de controller gebruiken met Windows, Steam, Android, iOS en op de Switch(2).

