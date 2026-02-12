Crimson Desert geeft blik op het leven in Pywel

In de derde en laatste feature overview voor Crimson Desert geeft Pearl Abyss ons een blik op het leven in Pywel. De wereld is allesbehalve statisch. Er gebeurt veel en de wereld wacht niet met leven tot je in actie komt. In de nieuwste video zie je wat er allemaal gebeurt en hoe je het kan beïnvloeden.

Pywel leeft en de wereld draait 24 uur per dag door. Met en voor jou. Je kunt verschillende werkers in dienst nemen en voor jou laten werken. Winkels zijn dagelijks open en verkopen hun waren voor de juiste prijs. Je kunt bevriend raken met verschillende willekeurige mensen en je kunt ze zelfs cadeautjes geven om beter bevriend te raken. Sommigen vragen je om hulp, om iets te bezorgen, of ze te helpen met een kwestie tussen leven en dood. Luister naar geruchten op straat en onderneem actie daarop, of leid jezelf een beetje af met een gokwedstrijdje of straatgevechten tegen andere dorpelingen voor geld.

Je kunt ook de wet overtreden, maar dat heeft consequenties. Dorpelingen vallen je aan, de bewakers komen je achterna en sluiten je zelfs op. Je kunt naast het avonturieren op verschillende manieren met het dagelijks leven omgaan.

Net als in Black Desert Online kun je een eigen huis maken en dit decoreren met meubels die je kunt kopen, maken en vinden in de wereld. Je kunt koken, jagen, vissen en verschillende potions maken. Mijnen, houthakken, ook dat zijn taken die je uit kunt voeren om verder te bouwen aan je toekomst in Pywel.

Ook het aanpassen van je eigen personage draagt bij aan jouw positie in de wereld. Alhoewel er nog niets bekend is gemaakt over eventuele outfits, zijn er verschillende likjes verf om je outfit andere kleurtjes te geven en er zijn verschillende haarstijlen om uit te kiezen.

Check hier de voorgaande Crimson Desert feature overview.