4:Loop laat gameplay zien

4:Loop, de nieuwe game van Bad Robot Games laat meer gameplay zien en geeft meer informatie weg over de mechanics die in de game zullen gaan zitten. Ze noemen het een verrassende, uitdagende en complete combat sandbox!

4:Loop is een rogue-like co-op shooter waar je met 4 man missies kan spelen om de wereld te redden van een alien invasie. Decide, Fight, and reap your reward, dat is de loop in deze titel. Check de nieuwe trailer hier beneden!

De game heeft nog geen releasedatum, maar je kan je hier aanmelden voor de playtest! Naast deze game zien we ook meer gameplay verschijnen van Control Resonant.