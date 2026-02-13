Control Resonant gameplay onthulling

Remedy Entertainment laat een uitgebreid gameplaysegment voor Control Resonant zien tijdens de State of Play van 12 februari 2026. De game moet dit jaar nog uitkomen voor PC, Xbox Series X|S en PlayStation 5.

Als Dylan Faden neem je het rechtstreeks op tegen een breed scala aan paranormale dreigingen. Daarbij maak je gebruik van je omgeving, zet je buitengewone krachten in en vertrouw je op de kracht van Dylans gedaanteverwisselende wapen, de Aberrant. Hanteer de Aberrant in zijn vele dodelijke vormen en bepaal zelf hoe je je vijanden in gevechten te lijf gaat, terwijl het wapen zich op commando aanpast aan elke nieuwe uitdaging.

Dylans krachten reiken verder dan alleen combat: hij gebruikt ze ook om zich te verplaatsen door locaties die steeds van perceptie veranderen en om de zwaartekracht te manipuleren, zodat je zowel horizontaal als verticaal de wereld kunt verkennen.

Control Resonant werd tijdens The Game Awards 2025 al aangekondigd, maar vandaag zien we iets meer gameplay. De game moet in 2026 nog het daglicht zien.