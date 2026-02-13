Background

Control Resonant gameplay onthulling

Nieuws 10 Jordy Gerritse 13 februari 2026

Control Resonant

Remedy Entertainment laat een uitgebreid gameplaysegment voor Control Resonant zien tijdens de State of Play van 12 februari 2026. De game moet dit jaar nog uitkomen voor PC, Xbox Series X|S en PlayStation 5.

Als Dylan Faden neem je het rechtstreeks op tegen een breed scala aan paranormale dreigingen. Daarbij maak je gebruik van je omgeving, zet je buitengewone krachten in en vertrouw je op de kracht van Dylans gedaanteverwisselende wapen, de Aberrant. Hanteer de Aberrant in zijn vele dodelijke vormen en bepaal zelf hoe je je vijanden in gevechten te lijf gaat, terwijl het wapen zich op commando aanpast aan elke nieuwe uitdaging.

Dylans krachten reiken verder dan alleen combat: hij gebruikt ze ook om zich te verplaatsen door locaties die steeds van perceptie veranderen en om de zwaartekracht te manipuleren, zodat je zowel horizontaal als verticaal de wereld kunt verkennen.

Control Resonant werd tijdens The Game Awards 2025 al aangekondigd, maar vandaag zien we iets meer gameplay. De game moet in 2026 nog het daglicht zien.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation