John Wick game aangekondigd met Keanu Reeves

Saber Interactive kondigt een volledige 3D story gedreven John Wick game aan met Keanu Reeves himself in de hoofdrol. Het succes van deze franchise zorgt nu dus al voor een tweede game. Maar deze is heel wat anders dan Hex.

Deze John Wick titel zal een volledig origineel verhaal vertellen, met uiteraard Keanu Reeves in de hoofdrol en ook in de mocap suit. Tijd om in de huid te kruipen van de enige echte Baba Yaga! Er is nog geen officiële naam of releasedatum, maar wel een eerste trailer met een aantal gameplay scenes.

”The story is being created in collaboration with our writers, Chad Stahelski, and Lionsgate. It is an original gameplay narrative that addresses a significant time in John Wick’s life, featuring well-known and iconic characters, as well as compelling new characters specifically created for this production.”

