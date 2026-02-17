Nederlandse winnaars tijdens Pokémon Europe International Championship 2026

Niet alleen Olympisch kampioen, maar Nederland boekte afgelopen weekend ook successen tijdens de Pokémon Europe International Championship 2026. Pokémon Scarlet/Violet, de Trading Card Game, Pokémon GO en Pokémon Unite stonden centraal tijdens deze kampioenschappen.

In het weekend van 13 tot 15 februari op de Pokémon Europe International Championship 2026 zijn twee Nederlanders kampioen geworden. Drie intense dagen vol competitieve Pokémon-wedstrijden met een groot doel voor ogen: de uitnodiging voor het Pokémon World Championship 2026, dat in augustus in San Francisco wordt gehouden. De prijzenpot bestond verder nog uit een prijzenpot van vijfhonderdduizend dollar en Pokémon TCG-boosterpakjes. Met de huidige resellwaarde kun je beter mikken op die boosterpacks!

De twee Nederlandse kampioenen tijdens het kampioenschap zijn Edwyn Mesman, die de eerste plaats heeft gewonnen in de Trading Card Game Master Division, en Colin Spa, die de tweede plaats heeft behaald in Pokémon GO.

De volgende halte zijn de wereldkampioenschappen in San Francisco. De volgende spelers hebben afgelopen weekend gewonnen in hun divisies, van boven naar beneden de eerste en tweede plaats:

Video Game Junior Division: Hideo Uezu [JP] Zachary Thomas [US]

Video Game Senior Division: Charlie Kim [US] Leland Smith [US]

Video Game Masters Division: Paul Chua [US] Zachary Weed [US]

Trading Card Game Junior Division: Koutarou Matsudaira [JP] Reo Otake [JP]

Trading Card Game Senior Division: Jacob Lee [US] Maurycy Wilczek [PL]

Trading Card Game Masters Division: Edwyn Mesman [NL] Drew Stephenson [UK]

Pokémon GO: Leo “P4T0M4N” Marín Torres [ES] Colin “Colin6ix” Spa [NL]

Pokémon UNITE: Team Peps [EU] Evil Geniuses [North America]



Wil je ook ooit op de Pokémon Europe International Championship staan? Doe dan mee met het Play! Pokémon-initiatief en speel mee tijdens georganiseerde (lokale) evenementen om je kunsten te laten zien.