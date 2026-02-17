Nederlandse winnaars tijdens Pokémon Europe International Championship 2026

Nieuws 1 Jordy Gerritse 17 februari 2026
Niet alleen Olympisch kampioen, maar Nederland boekte afgelopen weekend ook successen tijdens de Pokémon Europe International Championship 2026. Pokémon Scarlet/Violet, de Trading Card Game, Pokémon GO en Pokémon Unite stonden centraal tijdens deze kampioenschappen.
In het weekend van 13 tot 15 februari op de Pokémon Europe International Championship 2026 zijn twee Nederlanders kampioen geworden. Drie intense dagen vol competitieve Pokémon-wedstrijden met een groot doel voor ogen: de uitnodiging voor het Pokémon World Championship 2026, dat in augustus in San Francisco wordt gehouden. De prijzenpot bestond verder nog uit een prijzenpot van vijfhonderdduizend dollar en Pokémon TCG-boosterpakjes. Met de huidige resellwaarde kun je beter mikken op die boosterpacks!
De twee Nederlandse kampioenen tijdens het kampioenschap zijn Edwyn Mesman, die de eerste plaats heeft gewonnen in de Trading Card Game Master Division, en Colin Spa, die de tweede plaats heeft behaald in Pokémon GO.
De volgende halte zijn de wereldkampioenschappen in San Francisco. De volgende spelers hebben afgelopen weekend gewonnen in hun divisies, van boven naar beneden de eerste en tweede plaats:
Wil je ook ooit op de Pokémon Europe International Championship staan? Doe dan mee met het Play! Pokémon-initiatief en speel mee tijdens georganiseerde (lokale) evenementen om je kunsten te laten zien.
Tagged as:
championship Pokémon Pokémon Go Pokémon Scarlet Pokémon TCG
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Jordy Gerritse 21 januari 2026
Malvin Schuivens 8 december 2025
Malvin Schuivens 8 december 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment