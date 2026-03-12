Pokémon Pokopia meer dan 2 miljoen keer verkocht

De nieuwste Pokémon-game, Pokopia, is meer dan twee miljoen keer over de (digitale) toonbank gegaan. Het knusse eilandavontuur in een Pokémon-jasje blijkt een succes te zijn. Het is de hoogst scorende Pokémon-game ooit gemaakt.

Animal Crossing, Dragon Quest Builders, Minecraft en Pokémon blijkt een hit. Je vraagt je af waarom dit nu pas een ding is geworden. Het schijnt dat Pokopia in het verleden verschillende vormen heeft gehad en zelfs ooit bedoeld was als een top-down knusse townsimulator.

Via het officiële nieuwskanaal van Nintendo deelt het bedrijf mee dat de game binnen vier dagen 2,2 miljoen keer is verkocht. Waarvan ruim een miljoen keer in Japan. De vraag is enorm, maar het aanbod blijkt beperkt. De fysieke versie is in meerdere landen uitverkocht. Sommige retailers met nog enkele exemplaren op voorraad hebben de prijs opgeschroefd.

Nog voor de release was er veel ophef over de fysieke versie van de game. Het is namelijk een Game-Key Card. Zodra je de cartridge in je console stopt, wordt de volledige game gedownload en staat er dus nauwelijks data op de cartridge. Pokopia is niet van zo’n grote omvang dat het niet op een cartridge past, dus veel fans waren ontevreden over deze beslissing van Nintendo.

Ook wij waren zeer te spreken over Pokopia. We beoordeelden de game met een 9.