Gerucht | Elden Ring film lijkt in productie na ontdekking mysterieuze filmset

Fans van de game Elden Ring kregen afgelopen weekend ineens weer een sprankje hoop. Na maanden van stilte rondom de filmadaptatie van de populaire game lijkt er nu mogelijk een eerste glimp van de productie te zijn opgedoken. De film werd in 2025 aangekondigd door Bandai Namco en A24, sinds die aankondiging bleef het opvallend stil rondom het project. Tot nu.

Een TikTok-gebruiker met de naam Throx beweert namelijk een mogelijke filmset van de Elden Ring film te hebben gevonden op het Engelse platteland. Volgens de gebruiker kwam de tip van een anonieme bron. In de video die inmiddels online circuleert zijn grote sets en bouwwerken te zien die sterk doen denken aan de donkere en epische stijl van de wereld uit Elden Ring. Hoewel er nog geen officiële bevestiging is dat het daadwerkelijk om de set van de film gaat, lijkt de sfeer in de beelden goed aan te sluiten bij de stijl van de game.

De film, die in mei 2025 werd aangekondigd, wordt geproduceerd door Bandai Namco en A24. Die laatste studio staat bekend om films als Everything Everywhere All at Once en Marty Supreme. Voor de verfilming werken de twee partijen nauw samen, waarbij volgens eerdere signalen sterk wordt gekeken naar het bronmateriaal van de game.

De regie ligt in handen van Alex Garland, bekend van films als Ex Machina en Annihilation. Voor het project werkt hij nauw samen met Hidetaka Miyazaki en ontwikkelstudio FromSoftware, de makers van de originele game Elden Ring. Volgens eerdere berichten zou Garland bijzonder enthousiast zijn over het project en zelfs een uitgebreid script hebben geschreven om zowel Bandai Namco als FromSoftware te overtuigen van zijn visie voor de film.

Voorlopig blijft het helaas bij speculatie. Officiële details over de cast, het verhaal of een releasedatum zijn nog niet bekendgemaakt. Toch lijkt het erop dat de filmadaptatie van Elden Ring langzaam maar zeker in beweging komt.

