Background

vanaf 6 juni krijg je minder V-Bucks uit je Fortnite Crew abonnement

Nieuws Malvin Schuivens 7 april 2026

fortnite v-bucks

Ben jij al jaren die fan die een Fortnite Crew abonnement heeft en maandelijks V-Bucks krijgt? Dan gaan er wat dingetjes voor je veranderen vanaf 6 juni 2026!

De prijs van Crew, die blijft hetzelfde, maar het aantal V-Bucks dat jij krijgt wordt verlaagd van 1000 naar 800. De Battle Pass wordt daarentegen wel wat goedkoper. Verder blijven alle passes die je krijgt, zoals de Battle Pass, OG Pass, LEGO Pass én Music Pass in je abonnement zitten. Ook de Crew Pack blijft erin zitten.

Is dit een verandering die jou als Fortnite Crew Member omschreven kan worden als dealbreaker? Of, blijf je alsnog lid voor de andere voordelen? Laat het ons weten! De game gaat nog steeds door veel veranderingen, up-to-date blijven? Dan moet je bij ons zijn!

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

Over intheGame

Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.

