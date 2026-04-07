vanaf 6 juni krijg je minder V-Bucks uit je Fortnite Crew abonnement

Ben jij al jaren die fan die een Fortnite Crew abonnement heeft en maandelijks V-Bucks krijgt? Dan gaan er wat dingetjes voor je veranderen vanaf 6 juni 2026!

De prijs van Crew, die blijft hetzelfde, maar het aantal V-Bucks dat jij krijgt wordt verlaagd van 1000 naar 800. De Battle Pass wordt daarentegen wel wat goedkoper. Verder blijven alle passes die je krijgt, zoals de Battle Pass, OG Pass, LEGO Pass én Music Pass in je abonnement zitten. Ook de Crew Pack blijft erin zitten.

THE FORTNITE CREW CHANGE STARTS @ JUNE 6 New Email → “For subscriptions renewing on or after June 6, 2026, the V-Bucks grant in Fortnite Crew will change from 1,000 to 800 V-Bucks. You will continue to receive 1,000 V-Bucks until then.” pic.twitter.com/RhSvHYhr7Y — HYPEX (@HYPEX) April 6, 2026

Is dit een verandering die jou als Fortnite Crew Member omschreven kan worden als dealbreaker? Of, blijf je alsnog lid voor de andere voordelen? Laat het ons weten!