Blizzard helpt met cinematics voor Fable reboot

Vind je die cinematics van World of Warcraft, Diablo of Overwatch ook altijd zo geweldig? Dan kun jij binnenkort opnieuw genieten. Xbox Chief Content Officer Matt Booty heeft namelijk bevestigd dat het cinematics-team van Blizzard meewerkt aan de aankomende Fable reboot, zo verteld hij in een Xbox Podcast. En dat is nogal een statement, want Blizzard heeft in die hoek gewoon een van de sterkste reputaties in de hele industrie.



Het nieuws kwam naar buiten tijdens een recente aflevering van de officiële Xbox Podcast, waarin Booty uitgebreid inging op hoe de verschillende Xbox Game Studios samenwerken. En eerlijk is eerlijk, dat is een stuk intensiever dan je wellicht zou denken. Je zou denken dat elke studio zijn eigen ding doet, maar onder de Xbox-paraplu lijkt er een hele synergie gaande te zijn waar spelers uiteindelijk alleen maar beter van worden.

Wat Blizzard toevoegt aan de Fable reboot

Volgens Booty zorgt de samenwerking ervoor dat studio’s hun expertise delen waar dat het meeste impact maakt. “We’ve got the Blizzard cinematics team helping out on Fable”, zo legde hij uit tijdens de podcast. En als je bedenkt dat Playground Games tot nu toe vooral bekendstond om hun werk aan de Forza Horizon-serie, dan voelt het eigenlijk heel logisch dat ze voor de cinematische kant hulp van buitenaf binnenhalen.

Forza Horizon is namelijk een geweldige racegamefranchise, maar het zijn geen games waar je minutenlange verhaal-cutscenes in verwacht. Een RPG als Fable zit juist helemaal vol met die momenten waar narratief en beeld samenkomen, en dat is nou precies waar Blizzard zijn stempel kan drukken. Wie de opening cinematic van World of Warcraft: Wrath of the Lich King nog in zijn hoofd heeft zitten, snapt waarom dit nieuws zo mooi is.

Een bredere samenwerking binnen Xbox Game Studios

Booty gaf tijdens de podcast ook nog een aantal andere mooie voorbeelden van hoe teams met elkaar samenwerken. Zo gebruikt Compulsion Games in Montreal de MoCap-studio van Activision, en helpt Rare met zijn multiplayerkennis van Sea of Thieves nu aan Double Fine’s pottenbak-avontuur Kiln. Ook deelt The Coalition in Vancouver hun Unreal Engine-kennis met Inxile’s Clockwork Revolution.

Het is mooi om te zien dat Microsoft die kracht van Activision Blizzard, waar ze sinds de enorme overname uit 2022 over beschikken, nu echt gericht inzet op projecten die er baat bij hebben. Of je het nu eens bent met die overname of niet, dit soort cross-studio-samenwerkingen waren daarvoor gewoon niet mogelijk geweest.

Wanneer verschijnt de Fable reboot?

De Fable reboot staat op dit moment nog steeds gepland voor het najaar van 2026. Eerder gingen er geruchten rond dat de game mogelijk uitgesteld zou worden, met name door de dreigende release van GTA 6 op 19 november. Maar het team heeft zelf aangegeven dat ze op schema liggen en dat ze vol vertrouwen richting die herfstlaunch aankoersen.

Of dat in de praktijk ook echt gaat lukken, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Playground heeft tenslotte ook nog Forza Horizon 6 op 16 mei 2026 staan, en dat is al een stevige klus op zich. Maar met extra hulp van Blizzard voor de cinematics, de MoCap-expertise van Activision en de brede Xbox-ondersteuning eromheen, lijkt Fable in ieder geval in goede handen te zijn. Voor iedereen die net als ik nog steeds nostalgische herinneringen heeft aan het oorspronkelijke Fable op de eerste Xbox, kan die terugkeer niet snel genoeg komen.

Fable staat gepland voor het najaar van 2026 en verschijnt op Xbox Series X/S en PC, met een launch day release op Xbox Game Pass.