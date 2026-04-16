Turtle Beach Stealth Pro 2 onthuld

De Stealth Pro krijgt een facelift met de Turtle Beach Stealth Pro 2 Wireless Gaming-headset. De headset komt uit voor meerdere platformen en is vanaf 17 mei te koop. Je betaalt wel een aardige premiumprijs voor dit monster. De Stealth Pro 2 wordt aangeboden met een adviesprijs van € 349,99.

De Turtle Beach Stealth Pro 2 komt in verschillende smaken. Er komt namelijk een versie die exclusief is voor de Xbox, maar ook eentje die werkt op zowel pc’s als PlayStation-consoles. Via de Bluetooth-verbinding kun je de headset ook nog verbinden met mobiele apparaten.

Beide modellen hebben door de Japan Audio Society gecertificeerde 24-bit/96kHz Hi-Res Wireless Audio, dubbele 60 mm Eclipse™-drivers, CrossPlay 2.0-multiplatformondersteuning, gelijktijdige draadloze ultralage-latentie 2.4GHz-verbinding, actieve ruisonderdrukking, Dolby Atmos® en twee verwisselbare batterijen met een gebruiksduur van 40 uur voor een compromisloze geluidservaring. Pfoe, even op adem komen.

Het design van de headset bevat geanodiseerd aluminium met traagschuim in de oorkussens en een mesh-beklede hoofdband. Dit hele totaalpakketje dat er premium en verfijnd uitziet, heeft ook een premiumprijs. € 349,99.

“De Stealth Pro II vertegenwoordigt het toppunt van de Turtle Beach gaming audio. De samenkomst van innovatie, helder geluid en comfort maakt dit onze vlaggenschip-headset die de norm bepaalt waaraan alle andere gaming-headsets zullen worden afgemeten”, zegt Cris Keirn, CEO van Turtle Beach.

Gelukkig kun je de headset middels de CrossPlay 2.0-functionaliteit met vier apparaten tegelijk verbinden en met een druk op de knop eenvoudig wisselen tussen apparaten. Je hoeft dus niet steeds vervelend te wisselen en pairen, maar hebt gelijk een headset die je op meerdere apparaten kunt gebruiken. Dat scheelt toch wel weer een tweede of derde headset kopen.

Je kunt de Turtle Beach Stealth Pro 2 nu al pre-orderen. Vanaf 17 mei 2026 ligt deze in de schappen bij verschillende verkopers en via de website van Turtle Beach.

Meer over headsets?