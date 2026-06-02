Ace Combat 8: Wings of Theve krijgt release datum

Nieuws 12 Joel Lemmrich 2 juni 2026
Ace Combat 8: Wings of Theve speelt zich af in juli 2029, midden in een grootschalige oorlog waarin de Federation of Central Usea (FCU) is ingestort na een bliksemsnelle invasie door de Republic of Sotoa. Jij begint als piloot die op zee is aangespoeld en wordt opgepikt door het verouderde vliegdekschip Endurance, een van de laatste overblijfselen van de FCU‑vloot. Aan boord krijg je de codenaam “Wings of Theve”, een legendarische titel die eigenlijk gebaseerd blijkt op een verzonnen heldenverhaal om de moraal hoog te houden. Toch moet jij die naam waarmaken en samen met drie nieuwe squadleden vechten om je verloren thuisland terug te winnen.
De game blijft trouw aan de typische Ace Combat‑formule: snelle arcade‑dogfights, spectaculaire luchtgevechten en een filmische campagne vol dramatische momenten. PROJECT ACES, het vaste team achter de serie, zet opnieuw in op dynamische wolkenlagen, indrukwekkende luchten en een mix van cockpit‑actie en verhalende tussenstukken die je piloot en squadron verder uitdiepen. Je vliegt missies die variëren van intense luchtgevechten tot strategische aanvallen, en tussen de missies door bouw je relaties op met je team.
Ace Combat 8: Wings of Theve komt uit op 2 oktober 2026 voor verschillende platforms. — Bekijk ook ander nieuws van PlayStation State of Play, zoals: de aankondiging van Bancho the Chef
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Ace Combat Ace Combat 8: Wings of Theve FPS Shooter State of Play
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