Elden Ring: Tarnished Edition komt op 28 augustus naar Nintendo Switch 2

From Software heeft gisteren de releasedatum voor Elden Ring: Tarnished Edition op de Nintendo Switch 2 bevestigd. De game komt uit op 28 augustus in de zogenaamde Tarnished Edition. Deze versie bevat de Shadow of the Erdtree-uitbreiding en extra toevoegingen.

Elden Ring: Tarnished Edition komt naar de Nintendo Switch 2, maar niet zonder slag of stoot. De game zou oorspronkelijk in 2025 verschijnen, maar deze werd uitgesteld na kritische feedback op speelbare demo’s tijdens grote evenementen waaronder Gamescom. Vooral in docked mode zou de game ver ondermaats afspelen.

Your journey to the Erdtree begins here. Rise, Tarnished.#ELDENRING Tarnished Edition is coming to #NintendoSwitch2 on August 28, 2026. pic.twitter.com/ko0liMaHij — ELDEN RING (@ELDENRING) June 4, 2026

Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en is de release voor Elden Ring op de Nintendo Switch 2 nabij. Ongeveer een jaar na de publieke demo’s komt de game dan eindelijk uit. Het is nog niet duidelijk of de vertraging in de Elden Ring port heeft gezorgd voor vertraging in The Duskbloods, die ook gepland staat voor release in 2026.

Elden Ring: Tarnished Edition bevat het basisspel en de Shadow of the Erdtree uitbreiding, maar ook enkele nieuwe voorwerpen en cosmetische aanpassingen. Deze laatste toevoeging wordt ook beschikbaar gesteld voor de game op pc en consoles tegen een kleine vergoeding.