Aniimo komt later dit jaar – Je kan de game nu op je wishlist zetten

Pawprint Studio laat nieuwe beelden van Aniimo zien tijdens de Future Games Show 2026. In deze beelden zien we de beestjes collector game in volle glorie. De game ziet er grafisch erg goed uit en zal veel Pokémon fans aan gaan spreken. Check de nieuwe trailer (inclusief K-Pop) hier!

Voor fans van creature collectors lijkt Aniimo een van de opvallendste nieuwe titels van 2026 te worden. De free-to-play game van Pawprint Studio neemt spelers mee naar de open wereld van Idyll, waar bijzondere monstertjes rondlopen die je kunt verzamelen, trainen en gebruiken in gevechten. Wat Aniimo vooral onderscheidt van andere games in het genre, is het Twine-systeem. Daarmee verzamel je niet alleen de wezens, maar kun je ook een speciale band met ze opbouwen en nieuwe vaardigheden vrijspelen. Daarnaast ligt de nadruk sterk op verkenning, online functies en het ontdekken van nieuwe gebieden.

Is deze game je te ‘cute’? Check dan The Sinking City 2, die komt namelijk vrij snel al uit!