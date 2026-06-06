Aniimo komt later dit jaar – Je kan de game nu op je wishlist zetten

Nieuws 7 Malvin Schuivens 6 juni 2026
Pawprint Studio laat nieuwe beelden van Aniimo zien tijdens de Future Games Show 2026. In deze beelden zien we de beestjes collector game in volle glorie. De game ziet er grafisch erg goed uit en zal veel Pokémon fans aan gaan spreken. Check de nieuwe trailer (inclusief K-Pop) hier!
Voor fans van creature collectors lijkt Aniimo een van de opvallendste nieuwe titels van 2026 te worden. De free-to-play game van Pawprint Studio neemt spelers mee naar de open wereld van Idyll, waar bijzondere monstertjes rondlopen die je kunt verzamelen, trainen en gebruiken in gevechten. Wat Aniimo vooral onderscheidt van andere games in het genre, is het Twine-systeem. Daarmee verzamel je niet alleen de wezens, maar kun je ook een speciale band met ze opbouwen en nieuwe vaardigheden vrijspelen. Daarnaast ligt de nadruk sterk op verkenning, online functies en het ontdekken van nieuwe gebieden.
Is deze game je te ‘cute’? Check dan The Sinking City 2, die komt namelijk vrij snel al uit!
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aniimo collector game pawprint studio
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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