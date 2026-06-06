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The Sinking City 2 komt uit op 18 augustus 2026

Nieuws 9 Jordy Gerritse 6 juni 2026

The Sinking City 2

The Sinking City 2 heeft een releasedatum gekregen tijdens de Future Games Show 2026. Daarnaast zien we veel nieuwe gameplaybeelden en een flinke sprong in grafische kwaliteit vergeleken met eerdere beelden.

The Sinking City 2 komt over twee maandjes alweer uit. De game heeft vandaag eindelijk een releasedatum gekregen. Naast de releasedatum zien we nieuwe beelden en de komst van een Steam-demo die vanaf nu te downloaden en te spelen is. Je kunt de demo hier, via de Steampagina, downloaden.

Vorige maand gaven we al een glimp van de gameplay in het nieuwe The Sinking City-avontuur. Hierbij vertelden we ook dat de game dit keer voor een meer actie-georiënteerde gameplay kiest, waar het eerste deel nog volop inzette op het detectivewerk.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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