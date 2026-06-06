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Stellar Blade: Blood Rain aangekondigd

Nieuws 15 Jordy Gerritse 6 juni 2026

Steller Blade Blood Rain

Shift Up heeft een nieuw deel in de Stellar Blade-franchise aangekondigd. Steller Blade: Blood Rain is een nieuw deel dat zich in dezelfde wereld als het eerste deel afspeelt. We spelen een nieuw personage, maar wel met dezelfde keiharde combat.

Shift Up kondigt een nieuw deel binnen de action gamereeks aan. Blood Rain introduceert een nieuw personage: Evie, die het verhaal verder neemt dan de grenzen van het eerste deel. Onderstaande gameplaytrailer is volledig opgenomen vanuit de pc-versie van de game. Shift Up heeft eerder namelijk laten weten niet meer exclusief met PlayStation te werken voor een exclusief deel.

Het eerste deel, dat oorspronkelijk op PlayStation 5 verscheen, is ook speelbaar op pc. Hier lees je onze pc-review.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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