Halloween The Game krijgt 8 september 2026 releasedatum en singleplayer

Nieuws 7 Malvin Schuivens 6 juni 2026
September wordt een maand om voor te sparen, want game na game probeert GTA 6 te ontwijken. Zo erg, dat ze met elkaar gaan vechten in september. De volgende game op die bloederige maand zal Halloween The Game worden. Deze kreeg een releasedatum tijdens de Future Games Show 2026.
Halloween The Game verschijnt dus op 8 september 2026. De game zal beschikbaar zijn op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Wat direct opvalt, is dat de game niet alleen inzet op multiplayer, maar ook een uitgebreid singleplayer verhaal krijgt. Spelers ontdekken meer over de gebeurtenissen rond de beroemde Halloween nacht uit 1978, terwijl meerdere eindes ervoor zorgen dat je niet alles in een speelsessie ziet en kan doen. Check de releasedatum trailer hier beneden!
Voor liefhebbers van asymmetrische horror lijkt deze game een titel om goed in de gaten te houden. Check ook de andere aankondigingen van de Future Games Show op onze website!
Tagged as:
Halloween Release Date singleplayer the game
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment