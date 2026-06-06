Halloween The Game krijgt 8 september 2026 releasedatum en singleplayer

September wordt een maand om voor te sparen, want game na game probeert GTA 6 te ontwijken. Zo erg, dat ze met elkaar gaan vechten in september. De volgende game op die bloederige maand zal Halloween The Game worden. Deze kreeg een releasedatum tijdens de Future Games Show 2026.

Halloween The Game verschijnt dus op 8 september 2026. De game zal beschikbaar zijn op PC, PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Wat direct opvalt, is dat de game niet alleen inzet op multiplayer, maar ook een uitgebreid singleplayer verhaal krijgt. Spelers ontdekken meer over de gebeurtenissen rond de beroemde Halloween nacht uit 1978, terwijl meerdere eindes ervoor zorgen dat je niet alles in een speelsessie ziet en kan doen. Check de releasedatum trailer hier beneden!

Voor liefhebbers van asymmetrische horror lijkt deze game een titel om goed in de gaten te houden. Check ook de andere aankondigingen van de Future Games Show op onze website!