Little Nightmares 3 krijgt The Backstage DLC op 12 juni 2026

Tijdens de Future Games Show 2026 kondigt Bandai Namco aan dat Little Nightmares 3 een uitbreiding krijgt onder de naam: The Backstage. Deze DLC geeft jou weer meer speeluren, nieuwe visuals en omgevingen, puzzels en meer. Check de trailer hier!

The Backstage zal in het kader staan van nog meer lugubere gameplay. Je kan de DLC zowel solo als in co-op spelen en hij verschijnt op 12 juni 2026. We duiken dieper in de mysterieuze wereld van The Spiral, een plek waar achter elke hoek iets vreemds schuilgaat. Hoewel Bandai Namco nog niet alle details heeft gedeeld, belooft de uitbreiding een nieuw verhaal vol geheimen, onbekende locaties en natuurlijk de bekende ongemakkelijke sfeer waar de serie om bekendstaat.

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