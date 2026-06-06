Little Nightmares 3 krijgt The Backstage DLC op 12 juni 2026

Nieuws 12 Malvin Schuivens 6 juni 2026
Tijdens de Future Games Show 2026 kondigt Bandai Namco aan dat Little Nightmares 3 een uitbreiding krijgt onder de naam: The Backstage. Deze DLC geeft jou weer meer speeluren, nieuwe visuals en omgevingen, puzzels en meer. Check de trailer hier!
The Backstage zal in het kader staan van nog meer lugubere gameplay. Je kan de DLC zowel solo als in co-op spelen en hij verschijnt op 12 juni 2026. We duiken dieper in de mysterieuze wereld van The Spiral, een plek waar achter elke hoek iets vreemds schuilgaat. Hoewel Bandai Namco nog niet alle details heeft gedeeld, belooft de uitbreiding een nieuw verhaal vol geheimen, onbekende locaties en natuurlijk de bekende ongemakkelijke sfeer waar de serie om bekendstaat.
Tijdens deze showcase werd ook een nieuwe trailer van Watchdogs geshowcased!
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future games show little nightmares 3 Release Datum the backstage
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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