Duskfade krijgt gameplay trailer en releasedatum

Nieuws 8 Malvin Schuivens 6 juni 2026
Is het Kingdom Hearts 4? Nee, maar wel Duskfade, een game die er wel heel cool uitziet. Duskfade krijgt nu een releasedatum en gameplay trailer tijdens de Future Games Show 2026, check ‘m hier!
In deze game speel je als Zirian, die samen met zijn mechanische buddy, Cuckoo, op zoek gaat naar zijn verdwenen zus. Ondertussen moet hij het mysterie oplossen van een gigantische klokkentoren die de wereld in een eindeloze nacht heeft geplaatst. Hierbij combineert de game snelle actie met platformuitdagingen, waarbij springen, slingeren, glijden en vechten centraal staan.
Duskfade komt op 13 augustus 2026 naar PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch 2. Check de gameplay trailer voor deze leuke en unieke game hier beneden!
Speel jij je platformers liever in co-op? Dan ben je op de juiste plek met de nieuwe DLC voor Little Nightmares 3.
Tagged as:
cuckoo duskfade future games show releasedatum zirian
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment