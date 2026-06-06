Duskfade krijgt gameplay trailer en releasedatum

Is het Kingdom Hearts 4? Nee, maar wel Duskfade, een game die er wel heel cool uitziet. Duskfade krijgt nu een releasedatum en gameplay trailer tijdens de Future Games Show 2026, check ‘m hier!

In deze game speel je als Zirian, die samen met zijn mechanische buddy, Cuckoo, op zoek gaat naar zijn verdwenen zus. Ondertussen moet hij het mysterie oplossen van een gigantische klokkentoren die de wereld in een eindeloze nacht heeft geplaatst. Hierbij combineert de game snelle actie met platformuitdagingen, waarbij springen, slingeren, glijden en vechten centraal staan.

Duskfade komt op 13 augustus 2026 naar PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S en Nintendo Switch 2. Check de gameplay trailer voor deze leuke en unieke game hier beneden!

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