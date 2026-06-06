Wardogs krijgt nieuwe trailer tijdens Future Games Show

Team17 komt met een 100-player shooter met een realistische insteek genaamd Wardogs. De game krijgt nu, tijdens de Future Games Show, een nieuwe gameplay trailer. Geen battle royale, geen extraction shooter, gewoon een boel tactische gunfights met realisme voorop.

Wardogs krijgt nog geen datum, maar de game is wel te wishlisten én zal dit jaar nog verschijnen. Wat direct opvalt, is het tempo. Je bent constant bezig met aanvallen, verdedigen en slim gebruik maken van de omgeving. Daarbij zorgt de mix van verschillende personages ervoor dat elke speler zijn eigen speelstijl kan vinden. De ene speler kiest voor brute kracht, terwijl een ander liever van afstand werkt.

In voor wat snellere actie? Modern Warfare 4 komt er dit jaar nog aan!