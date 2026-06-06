Wardogs krijgt nieuwe trailer tijdens Future Games Show

Nieuws 11 Malvin Schuivens 6 juni 2026
Team17 komt met een 100-player shooter met een realistische insteek genaamd Wardogs. De game krijgt nu, tijdens de Future Games Show, een nieuwe gameplay trailer. Geen battle royale, geen extraction shooter, gewoon een boel tactische gunfights met realisme voorop.
Wardogs krijgt nog geen datum, maar de game is wel te wishlisten én zal dit jaar nog verschijnen. Wat direct opvalt, is het tempo. Je bent constant bezig met aanvallen, verdedigen en slim gebruik maken van de omgeving. Daarbij zorgt de mix van verschillende personages ervoor dat elke speler zijn eigen speelstijl kan vinden. De ene speler kiest voor brute kracht, terwijl een ander liever van afstand werkt.
In voor wat snellere actie? Modern Warfare 4 komt er dit jaar nog aan!
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future games show Team17 wardogs
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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