Monster Hunter Wilds Ascendance aangekondigd

Zoals verwacht krijgt Monster Hunter Wilds een grote expansion. De aankomende grote DLC, Monster Hunter Wilds Ascendance, zal waarschijnlijk master rank, nieuwe omgevingen en natuurlijk nieuwe gear met zich meebrengen.

In de trailer voor Ascendance kregen we een aantal opvallende zaken te zien. Adembenemende nieuwe omgevingen werden getoond met daarin een bekend oud (ijzer) gezicht te zien.

Introducing Monster Hunter Wilds: Ascendance, the massive expansion to #MHWilds. Soar into a land above, wield new abilities, and hunt legendary monsters in Master Rank! Prepare for Elder Dragons. The next era of Monster Hunter begins in 2027 on PS5, Xbox Series X|S, and PC. pic.twitter.com/anV7iwbuTg — Monster Hunter (@monsterhunter) June 5, 2026

Monster Hunter Wilds Ascendance: terugkerende monsters

Kushala Daora, een van de meest bekende elder dragons komt voor in de trailer. Dat wil zeggen dat we dan eindelijk de echte elder dragons in de nieuwe generatie Monster Hunter game krijgen. We zien daarnaast een enorme draak in de schaduw. Een duidelijke hint naar Lao Shan Lung. Het lijkt er dan ook op dat we in Monster Hunter Wilds Ascendance niet alleen nieuwe monsters kunnen verwachten, maar ook een hoop klassieke monsters terug krijgen.

Monster Hunter Wilds Ascendance komt in 2027 uit. Monster Hunter DLCs staan er om bekend dat ze ontzettend veel content aan de games toevoegen en dan gaandeweg ook veel meer kleine updates krijgen. Dat zal hier zeker ook het geval zijn. Verwacht met enige regelmaat nieuwe events, gear en misschien wel nieuwe monsters. Wij verheugen ons op meer tijd met Monster Hunter Wilds en waren dan ook enorm onder de indruk van de base game.