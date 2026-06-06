Blasphemous 2: The Third Sin is nu gratis te spelen voor degene met de game

Nieuws 12 Malvin Schuivens 6 juni 2026
Blasphemous 2 kwam alweer in 2023 uit. Wij vonden de game fantastisch. Nu, 3 jaar na dato krijgt de game een gratis uitbreiding genaamd The Third Sin. Check de trailer hier!
Fans van Blasphemous 2 kunnen zich klaar gaan maken voor een flinke nieuwe uitdaging met de uitbreiding The Third Sin. In deze DLC trekt The Penitent One naar een gigantisch gothic kasteel dat ooit een veilige plek was voor de mensen met blauw bloed, mensen van adel. Die rust is inmiddels ver te zoeken, want ook hier heeft The Miracle zijn sporen achtergelaten. Het kasteel zit vol gevaarlijke vijanden, verborgen geheimen en nieuwe gebieden om te ontdekken. Deze update is gratis voor iedereen die trotse eigenaar is van Blasphemous 2!
Team17 is lekker bezig, check ook Wardogs hier!
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Blasphemous 2 gratis dlc Team17 the third sin
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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