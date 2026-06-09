Lies of P komt op 6 augustus naar Nintendo Switch 2

In Lies of P speel jij het verhaal van Pinokkio, ook wel Gepetto’s puppet. Maar dan met een vrij donkere twist. Het is namelijk een soulslike en ook nog eens een van de betere op de markt. Met de Complete Edition die naar Nintendo Switch 2 komt, krijg je er ook nog eens de Overture uitbreiding bij. In deze DLC speel je een prequel verhaal voor de main story. Check de trailer voor deze complete editie op de Nintendo Switch 2 hier.
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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