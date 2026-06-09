Lies of P komt op 6 augustus naar Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 blijft een mega goed apparaat voor ports. Dat zien we in deze Direct maar al te goed. Na Dragon’s Dogma 2, komt ook Lies of P naar de Nintendo Switch 2. Een game die wij maar al te graag aan jullie aanraden!

In Lies of P speel jij het verhaal van Pinokkio, ook wel Gepetto’s puppet. Maar dan met een vrij donkere twist. Het is namelijk een soulslike en ook nog eens een van de betere op de markt. Met de Complete Edition die naar Nintendo Switch 2 komt, krijg je er ook nog eens de Overture uitbreiding bij. In deze DLC speel je een prequel verhaal voor de main story. Check de trailer voor deze complete editie op de Nintendo Switch 2 hier.