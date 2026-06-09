Dragon Quest Monsters: The Withered World aangekondigd voor 3 december 2026

Nieuws 11 Malvin Schuivens 9 juni 2026
Dragon Quest Monsters: The Withered World is zojuist aangekondigd door Nintendo. De game krijgt direct een releasedatum: 3 december 2026. Benieuwd? Lees er hier alles over!
De website voor deze nieuwe Dragon Quest Monsters kwam eerder al online, maar dat we nu al een releasedatum zouden krijgen, dat was nieuw. Spelers volgen de jonge Bianca en Nera, bekende personages uit Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, terwijl ze op reis gaan door een rijk vol magie en gevaar. Zoals fans verwachten staan het vangen, trainen en combineren van monsters centraal, met tientallen iconische wezens uit het Dragon Quest-universum. De eerste beelden suggereren een kleurrijke wereld vol geheimen, waarin verkenning en strategische turn-based gevechten een belangrijke rol spelen. Check de trailer hier beneden!
Ook Fire Emblem: Fortune’s Weave krijgt eindelijk een releasedatum!
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Dragon Quest monsters the withered world
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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