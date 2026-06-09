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Pokémon Pokopia: Bubbly Basin neemt je mee naar de zeebodem

Nieuws 8 Jordy Gerritse 9 juni 2026

Pokemon Pokopia

Pokémon Pokopia krijgt nieuwe contentupdates in de zomer. Er komt zowel een gratis als een betaalde update naar de game. Beide updates brengen je mee naar de bodem van de zee.

De Bubbly Basin DLC is betaald en voegt een nieuw dorp toe op de bodem van de zee. Hier kun je nieuwe Pokémon vinden en nieuwe outfits voor Ditto verdienen. De gratis update verschijnt in augustus en met deze update krijgen alle spelers de “dive”-move. Hiermee kunnen de spelers duiken om Pokopia ook onder water te verkennen.

Nog even terugblikken op onze review? Lees deze hier.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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