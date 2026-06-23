CAPTCHA Hell maakt van de grootste internetirritatie een game

CAPTCHA’s, waarschijnlijk heeft iedereen er wel eens eentje vervloekt. Even bewijzen dat je geen robot bent door alle stoplichten, zebrapaden of fietsen aan te klikken, om vervolgens alsnog opnieuw te moeten beginnen. Maar wat als dat irritante proces ineens een complete game wordt? Dat is precies het idee achter CAPTCHA Hell, een nieuwe 16-bit point-and-click indie game van Linternet User.

De game heeft een simpel maar herkenbaar uitgangspunt. Je probeert online een ticket te kopen voor een concert, maar voordat je verder mag moet je natuurlijk eerst bewijzen dat je daadwerkelijk een mens bent. Wat begint als een normale CAPTCHA verandert al snel in complete chaos.

Voor je het weet ben je niet meer bezig met een simpele controle, maar moet je steeds vreemdere opdrachten uitvoeren. Denk aan het exact aanklikken van de hoekjes van stoplichten, het oplossen van bizarre puzzels en het bewijzen dat je écht geen robot bent. En dat is misschien wel het meest frustrerende. Deze situaties voelen net iets té herkenbaar.

Qua stijl lijkt CAPTCHA Hell inspiratie te halen uit klassieke point-and-click avonturengames, met een 16-bit uitstraling die doet denken aan titels als There Is No Game. De game lijkt daarmee niet alleen een grap over CAPTCHA’s te maken, maar ook over hoe digitale systemen soms onnodig ingewikkeld worden.

Linternet User lijkt met CAPTCHA Hell vooral een alledaagse frustratie om te bouwen tot een absurd avontuur. Want iedereen die ooit minutenlang heeft vastgezeten in een “selecteer alle verkeerslichten”-test weet, soms voelt het internet zelf al als een soort puzzelgame.

Een releasedatum voor CAPTCHA Hell is nog niet bekend, maar de game is wel al te wishlisten op Steam. Meer Steam nieuws? Lees hier over de Steam Machine.