Heroes Dutch Comic Con Zaterdag: 30 Graden, Drukte en Gezelligheid!

Het is ondertussen bijna een soort traditie binnen de Heroes Dutch Comic Con-community: Comic Con zaterdag. Iedereen weet wat het betekent. Veel mensen, lange rijen en soms meer stilstaan dan daadwerkelijk lopen. En ook deze Summer Edition bewees weer waarom de zaterdag standaard de drukste dag van het weekend is.

Laten we het meteen even hebben over de olifant in de kamer, ja, het was warm. Met een hoofdletter W. Maar verrassend genoeg viel het in de Jaarbeurshallen eigenlijk nog best mee. Natuurlijk hielp het niet dat duizenden mensen hetzelfde idee hadden en allemaal tegelijk naar binnen wilden, maar eenmaal binnen was het vooral gewoon weer ouderwets gezellig.

Want uiteindelijk is dat toch waarom mensen naar Heroes Dutch Comic Con komen. Niet alleen voor de games, films en series, maar vooral voor de sfeer. Iedereen loopt daar rond alsof het de normaalste zaak van de wereld is om iemand in een volledig zelfgemaakt kostuum tegen te komen terwijl je vijf minuten later een gesprek hebt over een obscure game uit 2004.

De Jaarbeurshallen stonden weer helemaal vol. Artist Alley, Dealer Hall, Mainstage, alles was aanwezig. Ook de D&D Area, die nog steeds een vrij nieuwe toevoeging is, kreeg weer flink wat aandacht. Het blijft gewoon leuk om te zien hoe zo’n enorme groep mensen samenkomt rondom iets simpels als dobbelstenen gooien en kijken of dat iets doet tegen de gigantische draak waar je tegen vecht.

Maar goed, de zaterdag blijft de zaterdag. Druk dus. Heel druk. De dealerhal was op sommige momenten gewoon langzaamrijdend (wandel-)verkeer en even rustig rondkijken zat er soms niet helemaal in. Ook Artist Alley zat de hele dag vol met mensen die op zoek waren naar dat ene kunstwerk, die ene print of gewoon even een praatje wilden maken met makers. Toch voelde deze editie ergens net even anders dan voorgaande jaren. Waar Comic Con soms een beetje hetzelfde rondje kan worden, leek er nu weer wat beweging in te zitten. Stands stonden anders, gebieden waren verplaatst en daardoor voelde het toch weer een beetje nieuw.

Ook viel op dat er minder “slop” leek te zijn. De afgelopen jaren zag je toch regelmatig dezelfde AI-art prints of de zoveelste 3D-geprinte draak voorbij komen. Dit jaar leek dat gelukkig een stuk minder aanwezig. Al kreeg de organisatie wel even een flinke lading kritiek over zich heen na de aankondiging van een AI 18+ shop. De community was daar duidelijk niet heel enthousiast over en uiteindelijk besloot de organisatie de shop toch niet door te laten gaan.

Verder was het natuurlijk weer tijd voor de gasten. Bij Guest Square stonden fans al vroeg klaar voor namen als Jamie Campbell Bower, Troy Baker en Amelia Tyler (Let even op deze naam, en onze socials de komende dagen *knipoog*). Vooral bij de grotere namen liepen de rijen snel op. Ook de Mainstage draaide weer overuren met panels en interviews onder leiding van onder andere Brainpower en Bas van Teylingen.

Buiten was dit jaar ook meer te doen. Best ironisch met de hitte, maar ergens ook wel fijn. Waar je normaal vooral wat kleinere attracties ziet, stond er dit jaar zelfs een gigantische zweefmolen. Niet echt iets waar je vrolijk instapt als je hoogtevrees hebt, maar het zag er wel indrukwekkend uit.

En uiteindelijk is dat misschien wel de beste omschrijving van Comic Con zaterdag. Het is druk, soms chaotisch, soms veel te warm en je geeft waarschijnlijk geld uit aan dingen waarvan je thuis denkt: “Had ik dit echt nodig?” Maar tegelijkertijd voelt het voor veel bezoekers gewoon als thuiskomen. Even een zaterdag tussen mensen lopen die dezelfde passie hebben en volledig jezelf kunnen zijn.

Was jij dit jaar bij de befaamde ‘Comic Con zaterdag’? Of heb je even overgeslagen? Vertel ons waarom in de comments!