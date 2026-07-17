skate. gaat samenwerking aan met X Games

Vanaf 21 juli dropt skate. zijn Season 4 mid-season update, en die brengt meteen een flinke naam mee: de X Games rollen San Vansterdam binnen.

Voor de rest van Season 4 verandert The Stadium in het thuis van X Games San Van, compleet met een frisse look, nieuwe challenges en genoeg ruimte om je beste lines neer te zetten. En het beste nieuws? Iedereen kan meedoen via Open Access — dus zonder Rip Chips of skate.Premium Pass.

Zodra je inlogt, word je eigenlijk meteen de actie in gegooid. Je krijgt exclusieve Challenges, competitieve throwdowns, rewards en die typische live-event sfeer die je normaal alleen bij de grootste skateboard-evenementen ziet. Van 21 juli tot 25 augustus kun je The Stadium helemaal uitmelken tijdens Open Access, en de complete X Games-opzet is duidelijk geïnspireerd op de MoonPay X Games League Championship course in New Orleans. Denk aan een massieve vert ramp, een street park en een bowl section die samen The Stadium omtoveren tot het kloppende hart van het event.

Challenges, throwdowns en bragging rights

Wie zijn skills wil testen, zit hier goed. X Games San Van biedt 10 unieke Challenges verspreid over de stad: zes in The Stadium en vier in de streets eromheen. Sommige zijn gebaseerd op iconische momenten uit de X Games-geschiedenis, terwijl je bij de Own the Lot-challenge juist alle vrijheid krijgt om creatief te gaan en je beste combo’s neer te zetten.

Daar blijft het niet bij. Tijdens het event zijn er ook event Tasks, waaronder tijdelijke X Games Live Tasks tijdens de echte competitie, Club-inspired objectives en Champion Tasks voor skaters die vooral strakke runs en een beetje opscheprechten willen pakken. Daarnaast zijn er vier sets X Games Club Tasks, geïnspireerd op Los Angeles, São Paulo, New York en Tokyo, waarmee je iconische tricks kunt droppen in de stijl van legendarische pro skaters uit die scenes.

De competitie wordt nog een stapje groter met X Games Spot Battles, een nieuwe manier om te knokken voor de top van de leaderboard. Elke Spot Battle heeft een eigen leaderboard dat door de dag heen ververst wordt, zodat je precies ziet wie er bovenaan staat op de server. Spot Battles zijn voor maximaal zes losse spelers, dus geen party-carry dit keer — gewoon jij, de spot en de druk om een dikke score neer te zetten.

Samen skaten, harder gaan

Natuurlijk is zo’n event leuker met je crew, en daar speelt skate. slim op in. Party sizes en Co-op Challenges zijn tijdens het event uitgebreid naar acht spelers, zodat je makkelijker met een grotere groep kunt sessionen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om andere spelers te zien tijdens Challenges, Throwdowns en instanced activiteiten, waardoor het event nog levendiger aanvoelt. Ook handig: in Brickswich gaan een paar fast-travel points permanent open, zodat je sneller bij de actie bent.

En ja, een X Games-event is natuurlijk niet compleet zonder fresh gear. Door Challenges, Tasks, Missions en andere eventactiviteiten te doen verdien je X Coins, die je uitgeeft in de Event Store aan exclusieve X Games-beloningen. Extra X Games ownables verschijnen bovendien in de Featured Store, zodat je je look nog verder kunt stylen. De jerseys, tanks en t-shirts zijn replica’s van de echte gear die ook op de X Games in New Orleans te zien is, en zelfs de decks zijn speciaal ontworpen voor deze samenwerking.

Meer nieuwe features

Naast het X Games-event komt update 0.31.5/X Games San Van ook met een paar handige extra’s. Met Skater Codes wordt nieuwe mensen ontmoeten in San Van een stuk makkelijker: via het Social-menu kun je nu sneller skaters vinden, zoeken op username of je eigen 6-digit code delen. Je kunt je code ook zichtbaar of verborgen zetten, wat vooral handig is als je streamt of opneemt.

Er is ook een nieuw experiment in de vorm van Meet Ups, te beginnen met Block Parties. Tussen 7 en 10 augustus verandert Free Roam daar in een snelle multiplayer-competitie waar iedereen in de buurt direct kan meedoen aan korte rondes met objectives, live leaderboards en een nieuwe locatie om de 30 minuten. Verder worden anti-griefing-functies verbeterd, zodat irritante objecten makkelijker te reporten of te blokkeren zijn. De patch notes voor 0.31.5 verschijnen binnenkort, met meer details over fixes, tweaks en verbeteringen.