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Fallout heeft hoogste prioriteit bij Bethesda

Nieuws 1 Jordy Gerritse 20 juli 2026

Fallout New Vegas

Asha Sharma gooit het roer om bij XBOX en lijkt op safe te willen spelen. Bethesda, onderdeel van XBOX, heeft onlangs publiekelijk bekend gemaakt dat de Fallout-franchise de hoogste prioriteit heeft met verschillende games in ontwikkeling.

Laten we er geen doekjes meer om winden. Bethesda werkt op dit moment aan zowel Fallout 5, als een nieuwe Fallout game in samenwerking met Obsidian Entertainment. Makers van Fallout: New Vegas, The Outer Worlds en Avowed. Over New Vegas gesproken, Bethesda is al enige tijd bezig met remasters van zowel Fallout: New Vegas als Fallout 3. Dit delen de makers rechtstreeks met hun volgers via social media.

Naast deze grote nieuwe projecten, blijft Fallout 76 ook ondersteund worden en zien we dat de franchise groter is dan ooit tevoren met een eigen show op Amazon Prime en zelfs een aanstaand reality-programma. Eerder dit jaar checkte we nog de Nintendo Switch 2-port van Fallout 4. De review teruglezen? Dat kan hier!

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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