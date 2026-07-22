XBOX Game Pass ziet er de komende twee weken goed uit

XBOX doet het niet goed momenteel. Studio’s sluiten, mensen op straat en een boel drama rondom die studio doet de rondte. Maar, voor Game Pass gamers is er nog genoeg te halen, dat bewijzen de komende twee weken wederom!

Er komen aardig wat nieuwe games uit het komende kwartaal en XBOX krijgt het wederom geregeld om een aantal van die titels naar hun Game Pass service te krijgen. Uiteraard zien we een titel als Halo: Campaign Evolved een weg banen, maar ook een paar andere toffe titels krijgen hun plekje in de bibliotheek.

22 juli: Shift at Midnight op XBOX en PC;

23 juli: Hell Is Us op XBOX en PC;

28 juli: Halo: Campaign Evolved op XBOX, Handheld en PC;

30 juli: Mistfall Hunter op XBOX en PC;

31 juli: Corsair Cove op PC en Game Pass Ultimate voor XBOX;

4 augustus: Heretic + Hexen op XBOX, Handheld en PC;

4 augustus: Beast of Reincarnation op XBOX, Handheld en PC.

Vooral Beast of Reincarnation is een nieuwe titel die je wellicht niet direct op de service zou verwachten, maar die aardig wat ogen trekt. Check de trailer voor Game Freak’s niet Pokémon game hier beneden.